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فن

اخبار الفن .. انفصال عمرو سعد عن زوجته.. قلة أدب وبهدلة.. خناقة ريهام سعيد VS جورج قرداحى.. ورطة محمد سعد لـ أحمد عز

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:13 ص
عمرو سعد وطليقته
عمرو سعد وطليقته
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

أحدث طلاق في الوسط الفني.. انفصال عمرو سعد عن زوجته بعد 11 عاما زواجا

فجرت شيماء فوزى زوجة الفنان عمرو سعد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت عن طلاقها من عمرو سعد بعد زواج دام 11 عاما.

إحنا اللي عملنالك سعر.. راندا البحيري تهين جورج قرداحي بسبب ريهام سعيد

نشرت الفنانة راندا البحيرى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك هاجمت فيه الإعلامى جورج قرداحى بعد إهانته للإعلامية ريهام سعيد ووصفها بأنها تستحق "الضرب بالجزمة" بعد هجومها على مرضى السمنة.

قلة أدب وبهدلة.. القصة الكاملة لـ خناقة ريهام سعيد VS جورج قرداحى | فيديو

أثارت الإعلامية ريهام سعيد جدلا واسعا بسبب تصريحاتها بشأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة مؤكدة على أن هذا الأمر قد يتسبب فى وفاتهم وهو الأمر الذى دفعها لتوجيه اللوم و العتاب لهؤلاء الأشخاص الذين تتسم أجسامهم بزيادة فى الوزن.

أمر واقع .. محمد الشرنوبى يتحدى سارة الطباخ : هشتغل ومحدش هيمنعني

كشف الفنان محمد الشرنوبى عن تفاصيل جديدة فى ازمته مع المنتجة سارة الطباخ التى تعاقد معها بعقد احتكار وهو الامر الذى يمنعه من مباشرة اعماله خارج هذا التعاقد.

سبب واحد.. أول رد من أحمد حلمى على فشل فيلمه خيال مآتة ..فيديو

كشف الفنان أحمد حلمى فى أول رد فعل، عن سر عدم تحقيق فيلمه الأخير "خيال مآتة" أي نجاح، موضحًا الأسباب التى دفعت الجمهور لعدم الإقبال بشكل أكبر على الفيلم.

محمد سعد يضع أحمد عز وعلاء الدين في ورطة .. تفاصيل

انسحب الفنان محمد سعد من مسرحية " علاء الدين " للنجم أحمد عز على الرغم من البروفات التي استمرت أكثر من شهرين.
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