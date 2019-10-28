أخبار الرياضة ليلا.. خناقة عبد الحفيظ وفايلر.. تركي يغازل الأهلي مجددا..مصير ميتشو مع الزمالك..قرارات نارية للبدري

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
تعليق مفاجأة للمدرب .. متعب يوجه رسالة قوية لحسام البدري.. فيديو
أكد عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أزمته مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، انتهت ولم يعد هناك مجال للحديث عنها في الوقت الراهن.
حسام البدري يحسم معايير شارة قائد منتخب مصر .. فيديو
حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، القرار في الأزمة المثارة خلال الأيام الماضية بشأن شارة قائد الفراعنة ومعايير اختيار حاملها .
تعليق صادم للبدري عن إمكانية استدعاء عمرو وردة لمنتخب مصر
كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن قراره بشأن إمكانية عودة عمرو وردة لصفوف منتخب مصر بعد أزمته الأخيرة التي أثيرت في بطولة امم افريقيا 2019.
رد فعل مفاجأة .. حارس الأهلي يحسم قرار احترافه في أوروبا
كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن قراره بشأن العروض الأوروبية التي تلقاها في الفترة السابقة ، ومصيره مع القلعة الحمراء.
أفريقيا قريبة واللي يلعب معانا يتعور.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بشعار جديد للأهلي
كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن شعاره بالفترة القادمة بعد تصالحه مع مجلس إدارة الأهلي المصري.
مصير ميتشو مع الزمالك .. تعليق قوي لمرتضى منصور على قائمة المنتخب .. فيديو
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على، ما يتردد بشأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم حسم مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.
لاستخدام الألفاظ الخارجة.. رسالة نارية من الغندور لرواد السوشيال دفاعا عن رئيس الزمالك
وجه خالد الغندور ، رسالة نارية لنشطاء السوشيال ميديا ، الذين يستخدمون صفحاتهم ، و قنواتهم على اليوتيوب ، لتوجيه الشتائم والألفاظ الخارجة لكل من هو معارض لهم في الرأي.
أسامة حسني يكشف تفاصيل خناقة سيد عبد الحفيظ مع فايلر .. فيديو
كشف أسامة حسني نجم الأهلي السابق ، عن مفاجأة من العيار الثقيل ، وهي تفاصيل خناقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للمارد الأحمر ، ورينيه فايلر المدير الفني والتي تداولت في الساعات الماضية.
أحمد أبو هشيمة في ضيافة محمد صلاح بالانفيلد بعد تعرضه للإصابة.. صور
حرص رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، على التواجد امس بملعب أنفيلد لمساندة محمد صلاح مع فريقه ليفربول ضد فريق توتنهام في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تعليق مفاجأة للمدرب .. متعب يوجه رسالة قوية لحسام البدري.. فيديو
أكد عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أزمته مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، انتهت ولم يعد هناك مجال للحديث عنها في الوقت الراهن.
حسام البدري يحسم معايير شارة قائد منتخب مصر .. فيديو
حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، القرار في الأزمة المثارة خلال الأيام الماضية بشأن شارة قائد الفراعنة ومعايير اختيار حاملها .
تعليق صادم للبدري عن إمكانية استدعاء عمرو وردة لمنتخب مصر
كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن قراره بشأن إمكانية عودة عمرو وردة لصفوف منتخب مصر بعد أزمته الأخيرة التي أثيرت في بطولة امم افريقيا 2019.
رد فعل مفاجأة .. حارس الأهلي يحسم قرار احترافه في أوروبا
كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن قراره بشأن العروض الأوروبية التي تلقاها في الفترة السابقة ، ومصيره مع القلعة الحمراء.
أفريقيا قريبة واللي يلعب معانا يتعور.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بشعار جديد للأهلي
كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن شعاره بالفترة القادمة بعد تصالحه مع مجلس إدارة الأهلي المصري.
مصير ميتشو مع الزمالك .. تعليق قوي لمرتضى منصور على قائمة المنتخب .. فيديو
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على، ما يتردد بشأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم حسم مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.
لاستخدام الألفاظ الخارجة.. رسالة نارية من الغندور لرواد السوشيال دفاعا عن رئيس الزمالك
وجه خالد الغندور ، رسالة نارية لنشطاء السوشيال ميديا ، الذين يستخدمون صفحاتهم ، و قنواتهم على اليوتيوب ، لتوجيه الشتائم والألفاظ الخارجة لكل من هو معارض لهم في الرأي.
أسامة حسني يكشف تفاصيل خناقة سيد عبد الحفيظ مع فايلر .. فيديو
كشف أسامة حسني نجم الأهلي السابق ، عن مفاجأة من العيار الثقيل ، وهي تفاصيل خناقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للمارد الأحمر ، ورينيه فايلر المدير الفني والتي تداولت في الساعات الماضية.
أحمد أبو هشيمة في ضيافة محمد صلاح بالانفيلد بعد تعرضه للإصابة.. صور
حرص رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، على التواجد امس بملعب أنفيلد لمساندة محمد صلاح مع فريقه ليفربول ضد فريق توتنهام في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.