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أخبار البلد

اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:46 م
صورة من الدورة التدريبية
صورة من الدورة التدريبية
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نورهان خفاجي
اختتمت اليوم، الخميس، فعاليات الدورة التدريبية الدولية التى نظمها المجلس الدولي للمطارات ACI بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للمطارات، تحت عنوان "تعظيم عائد إيرادات المطارات"، والتى أقيمت في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2019 بمطار القاهرة الدولي.

شهد فعاليات الدورة التدريبية، الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

تهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المتدربين للاستفادة الكاملة من إمكانيات المطارات والتعرف علي السياسات اللازمة لزيادة إيرادات المطارات حول العالم، وفهم التحديات التي تواجه بيئة المطارات، وأسس استهداف وجذب الجمهور، بالاضافة إلى فهم النقاط المحورية لإيرادات المطارات وزيادة العائد.

كما تستهدف هذه الدورة مديري المطارات والمديرين الماليين التنفيذين ومديري التسويق والشركات الخدمية في مجال الطيران.

جدير بالذكر أن مطار القاهرة هو واحد ضمن 5 محطات من المقرر أن يتم تدريس تلك الدورة فيها وهي مطارى مينوبولس وساندييغو فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأبو ظبي فى الإمارات، ومسقط فى سلطنة عمان.
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
اختتام دورة تدريبية دولية حول تعظيم عائد الإيرادات بمطار القاهرة.. صور
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