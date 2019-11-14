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موجز الأنباء | السيسي يزور الإمارات لتعزيز التعاون.. محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب.. 50 غارة جوية على غزة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:08 ص
موجز البلد
موجز البلد
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كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار، ما يلي:
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التى شهدتها مدينة حلايب خلال اليومين الماضيين فى هدم عدد كبير من المنازل والأكشاك الخشبية بالمدينة حيث تسببت المياه المندفعة من الجبال فى خسائر مادية كبيرة لدى الأهالى.

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حزمة مالية بقيمة 100 مليار دولار، للالتفاف على العقوبات التي توعدت بها واشنطن بسبب صفقة صواريخ "إس–400" الروسية، وتحسين العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

استقر المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، الإنجليزي على مغادرة معسكر المنتخب الاول لكرة القدم اليوم الأربعاء وذلك بسبب الإصابة.

ينفرد موقع صدى البلد الاخباري بنشر اخر فيدوهات علاء علي، لاعب بتروجيت والزمالك السابق، قبل وفاته بيوم واحد.
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