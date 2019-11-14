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أخبار العالم

الزراعة الفلسطينية تكشف حجم الخسائر الزراعية نتيجة العدوان على غزة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:34 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الخميس، تقديرا أوليا للأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع الزراعة في كافة المحافظات الجنوبية نتيجة العدوان الأخير.

وأوضحت الوزارة أن الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من (600 ألف دولار)، مؤكدة أن تركيز القصف الإسرائيلي على المنشآت الزراعية هدفه "ضرب ممتلكات المزارعين وتكبيدهم الخسائر، على اعتبار أنهم خط الدفاع الأول عن شعبهم في توفير السلة الغذائية".

وبينت في بيان لها أن الأضرار الزراعية، شملت تضرر كل من القطاع النباتي والحيواني والثروة السمكية جراء العدوان بالطيران أو بالقصف المدفعي. وذكرت أن هناك أضرار ما بين تدمير كلي وجزئي لمزارع الدواجن اللاحم والبياض بالإضافة لمزارع الحبش، لافتة إلى نفوق آلاف الدواجن. بحسب وكالة صفا الفلسطينية.

وأشارت الوكالة إلى تضرر المزارع والمخازن الملحقة بهذه المزارع وخزانات المياه، بالإضافة لتدمير خلايا النحل نتيجة استهدافها بشكل مباشر، منوهة إلى تضرر خطوط الري الناقلة الرئيسية والفرعية لأراضي المزارعين.

وأوضحت الوزارة أنه لحقت أضرار كلية وجزئية بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، مشيرة إلى الأضرار الكلية والجزئية بدفيئات الخضار، فضلا عن تضرر مساحات أخرى مزروعة بمختلف انواع الأشجار المثمرة.

ولفتت إلى أنه لحقت أضرار بعدد من قوارب الصيد جراء قصف بعض المناطق الساحلية.
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