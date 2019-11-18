أخبار اليوم .. صابرين تبكي على الهواء بعد أزمة الحجاب..‫ شادي الامير‬‎ يفجر مفاجأة عن طفل السلالم.. المتظاهرون يحرقون البنك الوطني الإيراني

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
المتظاهرون يشعلون النيران في البنك الوطني بالعاصمة الإيرانية.. فيديو
نشرت فضائية العربية السعودية شريط فيديو جديد لاشتعال النيران بكثافة في البنك الوطني في منطقة سلطان أباد بالعاصمة الإيرانية طهران.
تعليق صادم .. نجم الأهلي السابق: حسام البدري ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات
يرى أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه خبرة تدريب منتخبات.
أنا مقسومة نصين .. سر بكاء صابرين على الهواء بعد خلع الحجاب.. فيديو
لاقت الفنانة صابرين، هجوما كبيرا جدًا فور نشرها صورة لها بدون حجاب عبر حساباتها الرسمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
مش ابني.. المطرب الشعبي شادي الامير يفجر مفاجأة عن واقعة طفل السلالم بالغربية
أكد أمين الديب وهدان وشهرته شادى الامير، مطرب شعبي فلسطيني الجنسية بطنطا صاحب واقعة إلقاء طليقته لطفليه في بئر السلم بالعمارة السكنية أن الطفل الرضيع مش ابني وأنا كنت خارج المنزل لم أر أي أطفال في بئر السلالم بالعمارة السكنية".
هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض.. فيديو
شهدت العاصمة السعودية الرياض، هطول أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، وذلك مع استمرار الحالة المطارية غيث في ضربها للأراضي السعودية.
أول تعليق من راغب علامة عقب الهجوم عليه على السوشيال ميديا
قال الفنان راغب علامة مازحا في إحدى الحفلات، إن الشعب اللبناني يريد شخصا مثل الأمير محمد بن سلمان يضبط الفساد فى لبنان، مضيفا أن نتمنى يحكمنا رجل مثله لكى يحقق لنا الازدهار فى لبنان ويحقق لنا الأمان.
مفاجأة للجماهير المصرية بشأن أسعار تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عاما
كشف عمرو البرتقالى رئيس لجنة التذاكر ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر، أن اللجنة لم تجري أي تعديلات على أسعار تذاكر البطولة فى الدور الثاني رغم تأهل المنتخب الوطني للدور قبل النهائى، وكل ما أثير حول وجود أى زيادة ليس له أساس من الصحة.
إيمان العاصي تثير الجدل بصورة جريئة .. شاهد
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الانستجرام"، وهي داخل "ياخت"، وترتدي ملابس جريئة.
والد أحد ضحايا تظاهرات العراق يرفض تلقي العزاء من وزير الداخلية.. فيديو
تعرض وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، لموقف محرج للغاية، عقب رفض والد أحد ضحايا المظاهرات، تلقي العزاء منه.
أحمد بلال: أتمنى أن يقدم مصطفى محمد على الاحتراف
تمنى أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن يخوض مصطفى محمد مهاجم الزمالك تجربة الاحتراف قريبا.
جريزمان يقود فرنسا لفوز سهل على ألبانيا.. والتأهل إلى يورو 2020 بمشاركة تركيا
نجح أنطوان جريزمان في قيادة منتخب بلاده للتغلب بهدفين دون رد، على مضيفه منتخب ألبانيا اليوم الأحد في ختام مبارياته بالمجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
المتظاهرون يشعلون النيران في البنك الوطني بالعاصمة الإيرانية.. فيديو
نشرت فضائية العربية السعودية شريط فيديو جديد لاشتعال النيران بكثافة في البنك الوطني في منطقة سلطان أباد بالعاصمة الإيرانية طهران.
تعليق صادم .. نجم الأهلي السابق: حسام البدري ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات
يرى أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه خبرة تدريب منتخبات.
أنا مقسومة نصين .. سر بكاء صابرين على الهواء بعد خلع الحجاب.. فيديو
لاقت الفنانة صابرين، هجوما كبيرا جدًا فور نشرها صورة لها بدون حجاب عبر حساباتها الرسمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
مش ابني.. المطرب الشعبي شادي الامير يفجر مفاجأة عن واقعة طفل السلالم بالغربية
أكد أمين الديب وهدان وشهرته شادى الامير، مطرب شعبي فلسطيني الجنسية بطنطا صاحب واقعة إلقاء طليقته لطفليه في بئر السلم بالعمارة السكنية أن الطفل الرضيع مش ابني وأنا كنت خارج المنزل لم أر أي أطفال في بئر السلالم بالعمارة السكنية".
هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض.. فيديو
شهدت العاصمة السعودية الرياض، هطول أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، وذلك مع استمرار الحالة المطارية غيث في ضربها للأراضي السعودية.
أول تعليق من راغب علامة عقب الهجوم عليه على السوشيال ميديا
قال الفنان راغب علامة مازحا في إحدى الحفلات، إن الشعب اللبناني يريد شخصا مثل الأمير محمد بن سلمان يضبط الفساد فى لبنان، مضيفا أن نتمنى يحكمنا رجل مثله لكى يحقق لنا الازدهار فى لبنان ويحقق لنا الأمان.
مفاجأة للجماهير المصرية بشأن أسعار تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عاما
كشف عمرو البرتقالى رئيس لجنة التذاكر ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر، أن اللجنة لم تجري أي تعديلات على أسعار تذاكر البطولة فى الدور الثاني رغم تأهل المنتخب الوطني للدور قبل النهائى، وكل ما أثير حول وجود أى زيادة ليس له أساس من الصحة.
إيمان العاصي تثير الجدل بصورة جريئة .. شاهد
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الانستجرام"، وهي داخل "ياخت"، وترتدي ملابس جريئة.
والد أحد ضحايا تظاهرات العراق يرفض تلقي العزاء من وزير الداخلية.. فيديو
تعرض وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، لموقف محرج للغاية، عقب رفض والد أحد ضحايا المظاهرات، تلقي العزاء منه.
أحمد بلال: أتمنى أن يقدم مصطفى محمد على الاحتراف
تمنى أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن يخوض مصطفى محمد مهاجم الزمالك تجربة الاحتراف قريبا.
جريزمان يقود فرنسا لفوز سهل على ألبانيا.. والتأهل إلى يورو 2020 بمشاركة تركيا
نجح أنطوان جريزمان في قيادة منتخب بلاده للتغلب بهدفين دون رد، على مضيفه منتخب ألبانيا اليوم الأحد في ختام مبارياته بالمجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".