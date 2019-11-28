نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
بعد هجومها على إلهام شاهين.. إليسا ضحية جديدة لمذيعة كويتية.. فيديو
شنت المذيعة الكويتية مي العيدان، هجوما حادا على الفنانة إليسا، وذلك بعد نشر الأخيرة مقطع فيديو لآخر حفل لها وهى ترقص حافية القدمين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
بعد تصريحاتها عن فتى أحلامها مع إسعاد يونس.. ياسمين صبري تصدم جمهورها من جديد.. فيديو
بعد أن أثارت الفنانة ياسمين صبري، جدلًا واسعًا أثناء استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس؛ خاصة أثناء تحدثها عن مواصفات فتى أحلامها، عادت مجددًا لتثير الجدل بتصريحات جديدة عن الزواج.
في الذكرى الثالثة لرحيلها.. زيجات شادية المعلنة والسرية
تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيل الفنانة شادية التى قدمت عددا من الأعمال الفنية المحفورة فى أذهان ووجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.
بوكية ورد وقبلة .. شاب يعبر عن حبه لـ منة شلبى .. فيديو
حرصت الفنانة منة شلبى على منح شاب من ذوي القدرات الخاصة قبلة على يده وذلك فى لفتة انسانية منها اثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.
شاهد.. تامر حسني يهنئ زوجته بسمة بوسيل لهذا السبب
هنأ الفنان تامر حسني زوجته المطربة المعتزلة بسمه بوسيل بسبب تداول منتجاتها في انحاء الدول العربية، وذلك من خلال فيديو نشره تامر حسني لزوجته علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" وهي سعيدة بسبب تتداول منتجاتها.
بعد هجومها على إلهام شاهين.. إليسا ضحية جديدة لمذيعة كويتية.. فيديو
شنت المذيعة الكويتية مي العيدان، هجوما حادا على الفنانة إليسا، وذلك بعد نشر الأخيرة مقطع فيديو لآخر حفل لها وهى ترقص حافية القدمين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
بعد تصريحاتها عن فتى أحلامها مع إسعاد يونس.. ياسمين صبري تصدم جمهورها من جديد.. فيديو
بعد أن أثارت الفنانة ياسمين صبري، جدلًا واسعًا أثناء استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس؛ خاصة أثناء تحدثها عن مواصفات فتى أحلامها، عادت مجددًا لتثير الجدل بتصريحات جديدة عن الزواج.
في الذكرى الثالثة لرحيلها.. زيجات شادية المعلنة والسرية
تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيل الفنانة شادية التى قدمت عددا من الأعمال الفنية المحفورة فى أذهان ووجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.
بوكية ورد وقبلة .. شاب يعبر عن حبه لـ منة شلبى .. فيديو
حرصت الفنانة منة شلبى على منح شاب من ذوي القدرات الخاصة قبلة على يده وذلك فى لفتة انسانية منها اثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.
شاهد.. تامر حسني يهنئ زوجته بسمة بوسيل لهذا السبب
هنأ الفنان تامر حسني زوجته المطربة المعتزلة بسمه بوسيل بسبب تداول منتجاتها في انحاء الدول العربية، وذلك من خلال فيديو نشره تامر حسني لزوجته علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" وهي سعيدة بسبب تتداول منتجاتها.