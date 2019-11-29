موجز السوشيال ميديا.. منى فاروق تنفى شائعة انتحارها | رانيا يوسف تطلب من الجماهير اختيار أفضل إطلالة لها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
معرفتكش أنا كده ... حسن الرداد يفاجئ جمهوره بإطلالة غريبة | شاهد
بإطلالة جذابة .. هند صبرى تبهر متابعيها وغادة عادل تعلق لها | شاهد
رانيا يوسف تطلب من الجماهير اختيار أفضل إطلالة لها فى مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد
ارحمونا... منى فاروق تنفى شائعة انتحارها | شاهد التفاصيل
منى فاروق: أي تعليق غير لائق بلوك .. شاهد التفاصيل
القمر ... إنجي خطاب تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد
معرفتكش أنا كده ... حسن الرداد يفاجئ جمهوره بإطلالة غريبة | شاهد
بإطلالة جذابة .. هند صبرى تبهر متابعيها وغادة عادل تعلق لها | شاهد
رانيا يوسف تطلب من الجماهير اختيار أفضل إطلالة لها فى مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد
ارحمونا... منى فاروق تنفى شائعة انتحارها | شاهد التفاصيل
منى فاروق: أي تعليق غير لائق بلوك .. شاهد التفاصيل
القمر ... إنجي خطاب تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد