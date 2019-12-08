ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفيونكة على الخصر .. دنيا سمير غانم بفستان بسيط

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:17 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
Advertisements
رنا عصمت
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها .

وخطفت الفنانة دنيا سمير غانم، الأنظار، بإطلالة بسيطة مرتدية فستان باللون الأوف وايت الستان، الذى يأخذ فيونكة من على الخصر باللون الأسود لتزيد من أناقتها، وهو ما كشف عن وزنها المثالى.

وتميزت دنيا سيمر غانم، بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.

ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم الشكر لكل من" Stylist @youmnamoustafa-Dress @saherdia-Make [email protected] @hishamdahb- Jewellery @iramjewelery".

Advertisements

ترشيحاتنا

دون سبب.. انقطاع أبرز المواهب في قطاع الناشئين بـ الأهلي عن التدريبات

انفراجة فى وادى دجلة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

أبيض X أسود | زوجة تامر حسني برفقته في مشهد رومانسي

بفيونكة على الخصر .. دنيا سمير غانم بفستان بسيط

جراحة 5 ساعات.. الشيف علاء الشربيني يدخل غرفة العمليات

مواجهة قوية للزمالك ونارية لـ بيراميدز.. تفاصيل لقاءات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفيونكة على الخصر .. دنيا سمير غانم بفستان بسيط

بشعر أحمر X برتقالى | ياسمين رئيس بلوك جديد

باللون جريء .. شاهد | إطلالة عبير صبري بفستان قصير