بفيونكة على الخصر .. دنيا سمير غانم بفستان بسيط

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها .
وخطفت الفنانة دنيا سمير غانم، الأنظار، بإطلالة بسيطة مرتدية فستان باللون الأوف وايت الستان، الذى يأخذ فيونكة من على الخصر باللون الأسود لتزيد من أناقتها، وهو ما كشف عن وزنها المثالى.
وتميزت دنيا سيمر غانم، بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.
ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم الشكر لكل من" Stylist @youmnamoustafa-Dress @saherdia-Make [email protected] @hishamdahb- Jewellery @iramjewelery".
وخطفت الفنانة دنيا سمير غانم، الأنظار، بإطلالة بسيطة مرتدية فستان باللون الأوف وايت الستان، الذى يأخذ فيونكة من على الخصر باللون الأسود لتزيد من أناقتها، وهو ما كشف عن وزنها المثالى.
وتميزت دنيا سيمر غانم، بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.
ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم الشكر لكل من" Stylist @youmnamoustafa-Dress @saherdia-Make [email protected] @hishamdahb- Jewellery @iramjewelery".