بلاش حياتي الشخصية.. ندى موسى تحسم جدل زواجها من أحمد السعدني

ردت الفنانة ندى موسى على شائعة زواجها من الفنان احمد السعدنى مؤكدة أن كل ما يتردد غير صحيح ومجرد شائعة وما يتم تداوله هى صورة من عمل درامي بعنوان "شبر مية".
وقالت ندى موسى فى تصريحات صحفية : "لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية وأتمنى ان يقيمنى الناس فقط من خلال أعمالي التى اقدمها".
وكان تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، صورة للفنان أحمد السعدني، ظهر فيها بصحبة الفنانة ندى موسى، وهما يرتديان زي الزفاف، مرددين شائعات حول زواجهما، بعد أشهر من وفاة مُطلقة «السعدني» أمل سليمان.
وفي حقيقة الأمر، لا تمت هذه الصورة لتلك الشائعات بأي صلة، إذ تعود الصورة إلى كواليس مسلسل «شبر مية» الذي يشارك فيه أحمد السعدني وندى موسى، معًا.
مسلسل «شبر مية»، تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.
مسلسل «شبر مية»، بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.
وكانت أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، توفيت مساء يوم الجمعة 9 أغسطس الماضي، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، وساءت بعدها الحالة النفسية لـ «السعدني».
وقالت ندى موسى فى تصريحات صحفية : "لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية وأتمنى ان يقيمنى الناس فقط من خلال أعمالي التى اقدمها".
وكان تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، صورة للفنان أحمد السعدني، ظهر فيها بصحبة الفنانة ندى موسى، وهما يرتديان زي الزفاف، مرددين شائعات حول زواجهما، بعد أشهر من وفاة مُطلقة «السعدني» أمل سليمان.
وفي حقيقة الأمر، لا تمت هذه الصورة لتلك الشائعات بأي صلة، إذ تعود الصورة إلى كواليس مسلسل «شبر مية» الذي يشارك فيه أحمد السعدني وندى موسى، معًا.
مسلسل «شبر مية»، تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.
مسلسل «شبر مية»، بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.
وكانت أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، توفيت مساء يوم الجمعة 9 أغسطس الماضي، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، وساءت بعدها الحالة النفسية لـ «السعدني».