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فن

محمود العسيلى يغضب جمهور الأردن لهذا السبب .. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:30 م
محمود العسيلى
محمود العسيلى
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أحمد إبراهيم
أثار الفنان محمود العسيلى استياء الجمهور الأردني بسبب تأخر صعوده فى الحفل الذى اقيم له وذلك بسبب إصرار العسيلى على حصوله على جميع المستحقات المالية.

كشف مدير تنظيم الحفل فرس ياجي خلال لقائه فى برنامج "انسايدر بالعربى" : أن ما تم تداوله صحيح وبالفعل تأخر محمود العسيلى عن الصعود على المسرح وذلك بسبب عدم تسلم مستحقاته المالية.

وأضاف فرس قائلا : تم تدارك الأمر وحصل العسيلي على جميع مستحقاته المالية وصعد للمسرح في تمام الواحدة.

يذكر أن محمود العسيلي طرح أخر أغنياته "أنا وانتي" في أغسطس الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

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