إقبال كثيف على معرض الكتاب بأوقاف الإسماعيلية .. صور

شهد معرض الكتاب الذي أقيم اليوم الإثنين بمجمع التوحيد الإسلامي التابع لمديرية أوقاف الإسماعيلية إقبالًا كثيفا من الأئمة والدعاة وخطباء المكافأة على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف .



وقال الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية فى تصريحات له صباح اليوم الاثنين، إن المطبوعات عليها خصم 30% وتشمل القائمة أمهات الكتب وكتب التراث، وجميع مطبوعات المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، علمًا بأن المعرض يشتمل على شنطة الإمام بقيمة ( 100 جنيه فقط ) وتحتوي على كتاب فقه بناء الدول (رؤية عصرية) ،كتاب بناءالوعي، كتاب الإسلام يتحدث عن نفسه، كتب حديث الصيام، كتاب الحج والعمرة مناسك وأسرار ، كتاب غذاءالعقل، كتاب في رحاب فن المقال، كتاب نعمة الماء، كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة.



وأشار إلى أن المعرض جاء في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.



وذكر وكيل الوزارة، أن تجربة المعرض سوف تكون ليوم واحد، ويجرى تعميمها علي جميع المراكز في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الإدارات الفرعية.