لحظة مقتل قاسم سليماني وإشعال النار في جثمانه .. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو نشرته قناة "العهد" العراقية، لحظة استهداف موكب نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني؛ حيث يظهر الفيديو لحظة استهداف المروحيات الأمريكية للموكب واشتعال النيران فيه.



أعلن التليفزيون الرسمي العراقي في بيان مقتل قتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إثر القصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتيوشا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.



سليماني، الشهير بمهندس الإرهاب الدولي الإيراني في الشرق الأوسط، هو عسكري إيراني تولي قيادة "فيلق القدس" في 1998 خلفًا لأحمد وحيدي، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسئولة في المقام الأولى عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية الإيرانية.



أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن العراق سيشهد في العاشرة من صباح غد السبت المراسم الرسمية لتشييع جثامين قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم، قُتلوا في غارة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.



