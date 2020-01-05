بعد عبور محطة مصر.. قطار الأهلي يغرد منفردا على القمة ويبتعد عن المنافسة على هدافي الدوري

واصل قطار الأهلي دهس منافسيه وكان الضحية هذه المرة نادي إف سى مصر، ليحقق المارد الأحمر فوزه الـ10 على التوالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.



وتلقي الأهلي اليوم هدية من المقاولون العرب بعد تعادل الأخير مع مصر المقاصة بهدف لمثله، ليجعل المارد الأحمر في الصدارة منفردًا بالعلامة الكاملة برصيد 30 نقطة.



وكان جدول الترتيب يشهد منافسة ثنائية بين الأهلي والمقاولون العرب إلى أن تعادل الأخير.



رغم من وصول الأهلي إلى النقطة 30 والتربع على صدارة الدوري، إلا أنه يغيب عن الثلاثي الأوائل المنافسين على ترتيب هدافي الدوري الممتاز.



كما أن الأهلي سجل حتى الآن 28 هدف وتلقى هدفين فقط، وسجل أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع إلا أنه يغيب عنه هذا الرقم الفردي ولم يتمكن من الوصول الى الثلاثي المنافس.



ويعتبر وليد سليمان هو الأكثر تهديفًا حتى الآن من بين لاعبي الأهلي، بعد تسجيله 5 أهداف في جميع مشاركاته بالدوري الممتاز، ويليه رمضان صبحي.



ويبتعد الثنائي وليد ورمضان عن المتصدر عبد الله السعيد صاحب الـ 9 أهداف اي الفارق بينه وبين الأكثر تهديفًا منهم 4 أهداف.



ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ ٣٠ نقطة، بينما وصل رصيد مصر المقاصة إلى النقطة العاشرة في المركز الـ 16.