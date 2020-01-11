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أخبار العالم

وكالة الطيران الأوروبية توصي بتجنب الأجواء الإيرانية

السبت 11/يناير/2020 - 08:55 م
طائرة مدنية
طائرة مدنية
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن وكالة الطيران الأوروبية أوصت بتجنب المرور في الأجواء الإيرانية، على خلفية سقوط طائرة مدنية أوكرانية بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ فجر الأربعاء الماضي.

وكان قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، قال إن جنديا أطلق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء، في طهران، من دون حصوله على تأكيد لأمر الإطلاق بسبب "تشويش" في الاتصالات.

وقال العميد أمير علي حاجي زادة، إن الجندي أعتقد أن الطائرة "صاروخ كروز"، وكان لديه "10 ثوان" لاتخاذ القرار.

وأضاف: "كان يمكن أن يقرر إطلاق (الصاروخ) أو عدم الإطلاق، (لكنه) اتخذ القرار الخاطئ".

وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي أنه "كان صاروخا قصير المدى انفجر قرب الطائرة الأوكرانية. لذلك تمكنت الطائرة" من مواصلة التحليق لمدة قصيرة، موضحا أنها "انفجرت عندما اصطدمت بالأرض".
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