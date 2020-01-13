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رياضة

فتح الله: الكونفيدرالية ليست سهلة.. وبيراميدز يستحق اللقب.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:00 ص
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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عمرو أبوبكر
رفض محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، ما يتردد عن سهولة بطولة الكونفيدرالية، مؤكدًا وجود 3 أو 4 فرق مميزين جدًا.

قال فتح الله في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "البطولة تضم فرق قوية مثل نهضة بركان و اتحاد طنجة والمصري أيضًا، لكن بيراميدز بالإمكانيات الموجودة يستحق اللقب".

وتابع أن الجهاز الفني سيعمل على استغلال المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات بالكونفيدرالية في تجربة عناصر بعيدة عن التشكيل الفترة الماضية.

وأشار فتح الله الى أن بيراميدز عليه التركيز في الدوري خاصة وأن الفريق ترتيبه متأخر في الوقت الحالي.
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