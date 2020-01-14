موجز الأخبار.. استئناف المفاوضات الفنية لـ سد النهضة.. زوجة القتيل السوري توجه رسالة لـ نانسي عجرم .. إسقاط طائرة إسرائيلية في غزة.. الأهلي يلاحق المزورين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الأهلي يلاحق صاحب أزمة محادثة عبدالحفيظ وحمادة صدقي قانونيا
أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، كلفه بتقديم بلاغ للجهات المختصة، للكشف عن هوية بعض الأشخاص التي تدير صفحات تبث مواد مزورة.
منتخب مصر لكرة اليد يصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى تونس.. شاهد
استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، استعدادا للمغادرة إلى تونس، للمشاركة فى كأس أمم إفريقيا التى تبدأ منافساتها رسميًا، غدا الأربعاء، وتستمر حتي يوم 26 من الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
وفاة مصارع مكسيكي متأثرا بجراحه إثر قفزة خاطئة |شاهد
توفى المصارع المكسيكي الشهير"لا باركا"، المعروف في عالم المصارعة الترفيهية بزي الهيكل العظمي، عن عمر يناهز 54 عاما.
أحمد مرتضى منصور: محادثة سيد عبدالحفيظ وحمادة صدقي مزيفة
أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تزييف المحادثة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وحمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة؛ بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.
بومبيو: نأمل في عودة إيران إلى طاولة المفاوضات
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن آماله في عودة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، وعدم استمرار تعديه على القوات الأمريكية.
كيف حمى صدام حسين الجنود الأمريكيين من الصواريخ الإيرانية؟
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الطريقة التي أنقذت الجنود الأمريكيين المتواجدين في قاعدة عين الأسد العراقية من الصواريخ الإيرانية الأربعاء الماضي.
اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية في أمريكا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
أعلن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن تستأنف مصر- ممثلة في وزيري الخارجية والموارد المائية والري- المفاوضات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخزانة الأمريكية، برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وبحث نتائجها.
العربية: تركيا وراء رفض «حفتر» التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار
كشفت مصادر لفضائية "العربية" السعودية، عن أسباب عدم موافقة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الطني الليبي، التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، وكان أهمها، عدم وجود ما ينص على "سحب القوات التركية من ليبيا".
الرئيس الجزائري يقبل دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية
تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مساء الإثنين، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناول الوضع في ليبيا .
الخارجية اليونانية: اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية غير شرعي
دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى اعتبار الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حول التعاون الأمني وترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، غير شرعي.
الزمالك يدرس تأجيل مباراة مازيمبي 24 ساعة .. اعرف التفاصيل
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس يدرس تأجيل مباراة الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، للمجموعة الأولى، لتقام يوم 26 من شهر يناير الجاري بدلا من يوم 25 من الشهر ذاته.
الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز
استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، على قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى عاد للفريق بعد فسخ عقده مع نادي الوداد المغربى بدلا من التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، الذى انقطع عن التدريبات وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وأعلن عن فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.
تتحدث للمرة الأولى.. زوجة القتيل السوري توجه رسالة صادمة لـ نانسي عجرم.. فيديو
أجرت قناة الجديد اللبنانية، لقاء، مع زوجة القتيل السوري، محمد الموسى، الذي توفى بإطلاق الرصاص عليه من مسدس فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم.
بيلوسي: توصلنا إلى "أدلة تكفي" لـ عزل الرئيس ترامب
أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.
إسقاط طائرة إسرائيلية في قطاع غزة
أعلنت المقاومة الفلسطينية، إسقاط طائرة إسرائيلية في أثناء تحليقها فوق مستشفى شمال قطاع غزة.
توقيع العقود خلال ساعات.. كيكي سيتيين خلفا لـ فالفيردي في قيادة برشلونة
أعلن نادى برشلونة منذ قليل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق ، قبل 5 شهور من انتهاء عقده داخل كامب نو، حيث يمتد حتى يونيو 2020.
إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة
أعلن نادى برشلونة منذ قليل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق ، قبل 5 شهور من انتهاء عقده داخل كامب نو، حيث يمتد حتى يونيو 2020.
الأهلي يلاحق صاحب أزمة محادثة عبدالحفيظ وحمادة صدقي قانونيا
أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، كلفه بتقديم بلاغ للجهات المختصة، للكشف عن هوية بعض الأشخاص التي تدير صفحات تبث مواد مزورة.
منتخب مصر لكرة اليد يصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى تونس.. شاهد
استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، استعدادا للمغادرة إلى تونس، للمشاركة فى كأس أمم إفريقيا التى تبدأ منافساتها رسميًا، غدا الأربعاء، وتستمر حتي يوم 26 من الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
وفاة مصارع مكسيكي متأثرا بجراحه إثر قفزة خاطئة |شاهد
توفى المصارع المكسيكي الشهير"لا باركا"، المعروف في عالم المصارعة الترفيهية بزي الهيكل العظمي، عن عمر يناهز 54 عاما.
أحمد مرتضى منصور: محادثة سيد عبدالحفيظ وحمادة صدقي مزيفة
أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تزييف المحادثة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وحمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة؛ بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.
بومبيو: نأمل في عودة إيران إلى طاولة المفاوضات
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن آماله في عودة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، وعدم استمرار تعديه على القوات الأمريكية.
كيف حمى صدام حسين الجنود الأمريكيين من الصواريخ الإيرانية؟
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الطريقة التي أنقذت الجنود الأمريكيين المتواجدين في قاعدة عين الأسد العراقية من الصواريخ الإيرانية الأربعاء الماضي.
اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية في أمريكا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
أعلن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن تستأنف مصر- ممثلة في وزيري الخارجية والموارد المائية والري- المفاوضات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخزانة الأمريكية، برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وبحث نتائجها.
العربية: تركيا وراء رفض «حفتر» التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار
كشفت مصادر لفضائية "العربية" السعودية، عن أسباب عدم موافقة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الطني الليبي، التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، وكان أهمها، عدم وجود ما ينص على "سحب القوات التركية من ليبيا".
الرئيس الجزائري يقبل دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية
تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مساء الإثنين، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناول الوضع في ليبيا .
الخارجية اليونانية: اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية غير شرعي
دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى اعتبار الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حول التعاون الأمني وترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، غير شرعي.
الزمالك يدرس تأجيل مباراة مازيمبي 24 ساعة .. اعرف التفاصيل
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس يدرس تأجيل مباراة الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، للمجموعة الأولى، لتقام يوم 26 من شهر يناير الجاري بدلا من يوم 25 من الشهر ذاته.
الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز
استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، على قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى عاد للفريق بعد فسخ عقده مع نادي الوداد المغربى بدلا من التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، الذى انقطع عن التدريبات وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وأعلن عن فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.
تتحدث للمرة الأولى.. زوجة القتيل السوري توجه رسالة صادمة لـ نانسي عجرم.. فيديو
أجرت قناة الجديد اللبنانية، لقاء، مع زوجة القتيل السوري، محمد الموسى، الذي توفى بإطلاق الرصاص عليه من مسدس فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم.
بيلوسي: توصلنا إلى "أدلة تكفي" لـ عزل الرئيس ترامب
أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.
إسقاط طائرة إسرائيلية في قطاع غزة
أعلنت المقاومة الفلسطينية، إسقاط طائرة إسرائيلية في أثناء تحليقها فوق مستشفى شمال قطاع غزة.
توقيع العقود خلال ساعات.. كيكي سيتيين خلفا لـ فالفيردي في قيادة برشلونة
أعلن نادى برشلونة منذ قليل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق ، قبل 5 شهور من انتهاء عقده داخل كامب نو، حيث يمتد حتى يونيو 2020.
إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة
أعلن نادى برشلونة منذ قليل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق ، قبل 5 شهور من انتهاء عقده داخل كامب نو، حيث يمتد حتى يونيو 2020.