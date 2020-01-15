لـ السهرة.. طريقة عمل البطاطس الفريسكس خطوة بـ خطوة

تعد البطاطس المقرمشة من الوجبات التى يفضلها جميع الأطفال، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل البطاطس الفريسكس خطوة بـ خطوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى.
المقادير:-
1 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقه بكنج باودر
القليل من الكمون
القليل من الكزبرة
القليل من الفلفل الأسود
ملح
ملعقه بابريكا
بطاطس
خطوات التحضير:-
نحضر المكونات السابقة ونضيف عليها القليل من الماء حتى يصبح قوامها مثل عجينة الكيك .
نضع البطاطس المقطعة أصابع فى الخليط ونقلب جيدًا .
نضعها لمدة ساعة فى الثلاجة مع مراعاة تقليبها مرة كل ربع ساعة.
تقلى البطاطس وتوضع على مناديل لامتصاص الزيت الزائد .
وتقدم .
المقادير:-
1 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقه بكنج باودر
القليل من الكمون
القليل من الكزبرة
القليل من الفلفل الأسود
ملح
ملعقه بابريكا
بطاطس
خطوات التحضير:-
نحضر المكونات السابقة ونضيف عليها القليل من الماء حتى يصبح قوامها مثل عجينة الكيك .
نضع البطاطس المقطعة أصابع فى الخليط ونقلب جيدًا .
نضعها لمدة ساعة فى الثلاجة مع مراعاة تقليبها مرة كل ربع ساعة.
تقلى البطاطس وتوضع على مناديل لامتصاص الزيت الزائد .
وتقدم .