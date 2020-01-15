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مرأة

لـ السهرة.. طريقة عمل البطاطس الفريسكس خطوة بـ خطوة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:01 ص
طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس الفريسكس
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نهى هجرس
تعد البطاطس المقرمشة من الوجبات التى يفضلها جميع الأطفال، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل البطاطس الفريسكس خطوة بـ خطوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى.

المقادير:-
1 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقه بكنج باودر
القليل من الكمون
القليل من الكزبرة
القليل من الفلفل الأسود
ملح
ملعقه بابريكا
بطاطس

خطوات التحضير:-
نحضر المكونات السابقة ونضيف عليها القليل من الماء حتى يصبح قوامها مثل عجينة الكيك .
نضع البطاطس المقطعة أصابع فى الخليط ونقلب جيدًا .
نضعها لمدة ساعة فى الثلاجة مع مراعاة تقليبها مرة كل ربع ساعة.
تقلى البطاطس وتوضع على مناديل لامتصاص الزيت الزائد .
وتقدم .
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