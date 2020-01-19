أهم الأخبار ليلا.. الأهلي يحدد مصير صالح جمعة.. الكونجرس يستدعي ترامب.. وتركي آل الشيخ يغرد قبل إجراء عملية جراحية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يدرس الموقف الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والهلال السوداني المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل على ملعب الهلال فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وقال المصدر إن النادى الأهلى لم يرسل أية طلبات إلى الجبلاية من أجل مخاطبة الكاف بنقل مباراته مع الهلال خارج السودان بعد حادث اطلاق النار على ملعب الهلال السودانى بـ 60 طلقة كلاشنكوف.
العراق.. متظاهرون يحرقون مقرا لكتائب حزب الله.. فيديو وصور
أضرم متظاهرون عراقيون، السبت، النار في مقر لكتائب حزب الله العراقي وأحرقوه بالكامل.
وقالت العربية في نبأ عاجل، إن المقر يقع بالقرب من جسر الإسكان في محافظة النجف.
الكونجرس يستدعي ترامب رسميا لإجراءات عزله.. ورد ناري من البيت الأبيض
بعث الفريق القانوني للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ ردا ناريا على استدعائه لإجراءات عزله أو مساءلته، فيما يتهم نواب ديمقراطيون بمذكرة موجزة قبل نقاشات إجراءات العزل، الرئيس بأنه حنث باليمين الدستوري الذي قطعه لتنفيذ القوانين بأمانة، وخان ثقة الشعب. كما وصفوه بأنه أسوأ كابوس للآباء المؤسسين.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جاء موجز، السبت، بعد فترة وجيزة من إرسال البيت الأبيض إلى مجلس الشيوخ ردًا ناريًا على استدعاء الرئيس لإجراءات عزله. الرد الذي جاء كاشفا للدفاعات التي يتوقع استخدامها جانب الرئيس في المحاكمة المقبلة.
الأزمة الليبية.. استياء مغربي بسبب الإقصاء من مؤتمر برلين
أعربت المملكة المغربية، السبت، عن استغرابها العميق لإقصائها من مؤتمر برلين المقرر انعقاده غدا 19 يناير ، بألمانيا، حول ليبيا.
وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن " المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية"، مضيفا أن " المغرب اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق ".
أول تعليق من أصالة على احتمالية الصلح مع أنغام.. فيديو
علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على إمكانية المصالحة مع الفنانة أنغام، ردًا على سؤال أحد الإعلاميين لها عقب حفلتها في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.
وقالت أصالة ردًا على السؤال الذي نقله برنامج The Insider بالعربي: "ما عندي مشاكل مع حد، ما عندي مشاكل، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".
زيارة ليلية مفاجئة.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة ويستجيب لمسنة بمستشفى الغردقة
أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ، مساء السبت، زيارة مفاجئة لمستشفى الغردقة العام، للإطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين، وتفقد عددا من الأقسام منها قسم الإستقبال، وحضانات الأطفال، والعناية المركزة والأشعة والطوارئ والدرجة الاقتصادية والسياحية وغيرها من أقسام المستشفى .
تفاحة فاسدة .. فايلر يحاول التخلص من صالح جمعة.. وتصرف غير متوقع من عبد الحفيظ
جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه برحيل صالح جمعة لاعب الوسط عن القلعة الحمراء وعدم تواجده في التدريبات خلال الفترة المقبلة، وأكد فايلر لإدارة النادي أنه لا فائدة من محاولات تقويمه التي يتبعونها ولن يكون له مكان معه.
أردوغان يهدد أوروبا: إما أنا في ليبيا أو الإرهاب
كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقالا في مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، عن الأزمة الليبية، لتبرير تدخله العسكري، ومحاولا استمالة الأوروبيين لدعمه وحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، من خلال تهديدهم بالهجمات الإرهابية وداعش واللاجئين، عشية مؤتمر برلين من أجل السلام في ليبيا.
وقال أردوغان في مقاله إن المجتمع الدولي فشل في الوفاء بمسؤولياته عن إنهاء العنف واستعادة السلام والاستقرار تجاه الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
قبل دخوله غرفة العمليات.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ رسالة إلى محبيه ومتابعيه قبل دخوله غرفة العمليات في مستشفى بإحدى الدول الأوروبية.
وكتب تركي ال الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر: "أنا بحب الناس .. في صحة وخير.. وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمة اللي لهم عندي .. مودة وتقدير وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمة أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا .. السليمة وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه.. تركي آل الشيخ".
مواجهة مان يونايتد .. محمد صلاح يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن تطور أدائه ومنافسة ماني
تحدث محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومنتخب مصر، في حديث لشبكة سكاي سبورتس عن مباراة مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها اليوم الأحد، وحلم الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما.
وقال صلاح : المشجعون ينتظروا المباراة بكل حماس ، ولكن يجب على اللاعب ألا يضع على عاتقه الكثير من الضغوط وأن يستفاد من مؤازرة الجماهير في مواجهة المنافس دون تحويلها إلى ضغط لأن في النهاية هي مباراة بـ3 نقاط تدفعنا خطوة تجاه الحلم بالتتويج بلقب البريميرليج.
بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يدرس الموقف الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والهلال السوداني المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل على ملعب الهلال فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وقال المصدر إن النادى الأهلى لم يرسل أية طلبات إلى الجبلاية من أجل مخاطبة الكاف بنقل مباراته مع الهلال خارج السودان بعد حادث اطلاق النار على ملعب الهلال السودانى بـ 60 طلقة كلاشنكوف.
العراق.. متظاهرون يحرقون مقرا لكتائب حزب الله.. فيديو وصور
أضرم متظاهرون عراقيون، السبت، النار في مقر لكتائب حزب الله العراقي وأحرقوه بالكامل.
وقالت العربية في نبأ عاجل، إن المقر يقع بالقرب من جسر الإسكان في محافظة النجف.
الكونجرس يستدعي ترامب رسميا لإجراءات عزله.. ورد ناري من البيت الأبيض
بعث الفريق القانوني للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ ردا ناريا على استدعائه لإجراءات عزله أو مساءلته، فيما يتهم نواب ديمقراطيون بمذكرة موجزة قبل نقاشات إجراءات العزل، الرئيس بأنه حنث باليمين الدستوري الذي قطعه لتنفيذ القوانين بأمانة، وخان ثقة الشعب. كما وصفوه بأنه أسوأ كابوس للآباء المؤسسين.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جاء موجز، السبت، بعد فترة وجيزة من إرسال البيت الأبيض إلى مجلس الشيوخ ردًا ناريًا على استدعاء الرئيس لإجراءات عزله. الرد الذي جاء كاشفا للدفاعات التي يتوقع استخدامها جانب الرئيس في المحاكمة المقبلة.
الأزمة الليبية.. استياء مغربي بسبب الإقصاء من مؤتمر برلين
أعربت المملكة المغربية، السبت، عن استغرابها العميق لإقصائها من مؤتمر برلين المقرر انعقاده غدا 19 يناير ، بألمانيا، حول ليبيا.
وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن " المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية"، مضيفا أن " المغرب اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق ".
أول تعليق من أصالة على احتمالية الصلح مع أنغام.. فيديو
علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على إمكانية المصالحة مع الفنانة أنغام، ردًا على سؤال أحد الإعلاميين لها عقب حفلتها في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.
وقالت أصالة ردًا على السؤال الذي نقله برنامج The Insider بالعربي: "ما عندي مشاكل مع حد، ما عندي مشاكل، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".
زيارة ليلية مفاجئة.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة ويستجيب لمسنة بمستشفى الغردقة
أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ، مساء السبت، زيارة مفاجئة لمستشفى الغردقة العام، للإطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين، وتفقد عددا من الأقسام منها قسم الإستقبال، وحضانات الأطفال، والعناية المركزة والأشعة والطوارئ والدرجة الاقتصادية والسياحية وغيرها من أقسام المستشفى .
تفاحة فاسدة .. فايلر يحاول التخلص من صالح جمعة.. وتصرف غير متوقع من عبد الحفيظ
جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه برحيل صالح جمعة لاعب الوسط عن القلعة الحمراء وعدم تواجده في التدريبات خلال الفترة المقبلة، وأكد فايلر لإدارة النادي أنه لا فائدة من محاولات تقويمه التي يتبعونها ولن يكون له مكان معه.
أردوغان يهدد أوروبا: إما أنا في ليبيا أو الإرهاب
كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقالا في مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، عن الأزمة الليبية، لتبرير تدخله العسكري، ومحاولا استمالة الأوروبيين لدعمه وحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، من خلال تهديدهم بالهجمات الإرهابية وداعش واللاجئين، عشية مؤتمر برلين من أجل السلام في ليبيا.
وقال أردوغان في مقاله إن المجتمع الدولي فشل في الوفاء بمسؤولياته عن إنهاء العنف واستعادة السلام والاستقرار تجاه الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
قبل دخوله غرفة العمليات.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ رسالة إلى محبيه ومتابعيه قبل دخوله غرفة العمليات في مستشفى بإحدى الدول الأوروبية.
وكتب تركي ال الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر: "أنا بحب الناس .. في صحة وخير.. وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمة اللي لهم عندي .. مودة وتقدير وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمة أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا .. السليمة وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه.. تركي آل الشيخ".
مواجهة مان يونايتد .. محمد صلاح يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن تطور أدائه ومنافسة ماني
تحدث محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومنتخب مصر، في حديث لشبكة سكاي سبورتس عن مباراة مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها اليوم الأحد، وحلم الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما.
وقال صلاح : المشجعون ينتظروا المباراة بكل حماس ، ولكن يجب على اللاعب ألا يضع على عاتقه الكثير من الضغوط وأن يستفاد من مؤازرة الجماهير في مواجهة المنافس دون تحويلها إلى ضغط لأن في النهاية هي مباراة بـ3 نقاط تدفعنا خطوة تجاه الحلم بالتتويج بلقب البريميرليج.