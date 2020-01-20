الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

قال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل إن الاتحاد يسعى لتعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا".



وأضاف في مؤتمر صحفي: نرحب بمساهمة الدول الأوروبية في عملية الانتشار في مضيق هرمز".



وتابع : نعمل على تقييم الوضع في ليبيا بعد مؤتمر برلين وسنرى كيف سنتعامل مع الأمر".



وأكد بريل أنه سيتم إعادة التركيز على قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن تنقيب تركيا عن النفط والغاز في شرق المتوسط غير قانوني.



وأشار إلى ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبيين، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف إيطاليا.



وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أعلن عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية الأحد، أن "بلاده مستعدة للعب دور بارز في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا".