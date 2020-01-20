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حتى لا يطير الدخان.. مدحت العدل لـ منتقدي مصطفى شعبان: دوره مختلف وهينجح.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:41 م
مصطفى شعبان ومدحت
مصطفى شعبان ومدحت العدل
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هاني حسين
رد مدحت العدل مؤلف مسلسل «حتى لا يطير الدخان» المقرر عرضه في رمضان المقبل، على منتقدي تجسيد مصطفى شعبان دور بطل الرواية.

وقال مدحت العدل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «MBC TRENDING»: «مصطفى شعبان نجم كبير وله جماهيرية ضخمة والدور في المسلسل شبه مصطفى شعبان».

وأضاف مدحت العدل: «مصطفى شعبان تطور بشكل ضخم على مستوى التمثيل والفهم والنضج الفني والتلقي للأعمال الفنية والدرامية".

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وأعلنت شركة العدل جروب عن تعاقدها مع النجم مصطفى شعبان لـ يتصدر بطولة مسلسل حتى لا يطير الدخان عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

"حتى لا يطير الدخان" من سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

الرواية تم تقديمها فى فيلم سينمائى بنفس الاسم عام 1984، من بطولة عادل إمام، ويتحدث الفيلم عن شاب مجتهد ويدرس الحقوق وكان مرشحا للنيابة ولكنه رفض العمل فى الحكومة واتجه إلى الأعمال الحرة وعمل فى المحاماة ولكنه فى نفس الوقت كان يتاجر فى المخدرات
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