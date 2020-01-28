مستشفيات جامعة المنوفية: إنهاء جميع الإجراءات الإدارية في مكان واحد

أعلن الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب بجامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أنه تيسيرا على المرضى ومرافقيهم المترددين على المستشفيات الجامعية تقرر نقل جميع أماكن إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالمرضي في مكان واحد.





وأكد عميد الكلية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تجهيز مكان جديد لمرضى صرف العلاج على نفقة الدولة للتيسير على المرضى بدلًا من المكان الحالي و تجهيزه باستراحات انتظار وأكثر من شباك منفذ لصرف العلاج.





وأوضح أنه يتابع وحدة صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات لسرعة الانتهاء من جميع صيانة الأجهزة داخل الوحدة وإصلاح أية أعطال فورا و المتابعة مع الشركات الموردة لقطع الغيار اللازمة لتوفير مستلزمات الصيانة مع عمل بطاقة صيانة لكل جهاز داخل المستشفيات وذلك حرصا على تقديم الخدمة الطبية المتكاملة بجميع الأقسام.





وأضاف قورة أن الكلية تقوم حاليا بميكنة المستشفيات بالكامل والتحول الرقمى بتطبيق نظام الـ HIS وعمل قاعدة بيانات لجميع المرضى المترددين على المستشفيات بالرقم القومى وتكليف إدارة الإحصاء الطبي و أماكن حفظ التذاكر بعمل تسجيل وأرشفة إلكترونية.



