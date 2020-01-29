جامعة المنوفية تستعرض سبل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا

قام مركز المعلومات الدوائية بـ جامعة المنوفية باستعراض سبل الحماية من خطر الإصابة من فيروس كورونا للحد من انتقاله وانتشاره، وهو فيروس من سلالة جديدة من فيروس كورونا الذي تم التعرف علية في بعض حالات الالتهاب الرئوى بولاية ووهان بالصين وهى مجموعة من الفيروسات التى تصيب الإنسان ويكون أعراضه مشابهة لإدوار البرد العادى مثل صداع، سيلان الأنف، حمى، سعال، ضيق في التنفس، الإلتهاب الرئوى وتصل الي مايسمى بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة SARS أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة MERS ولا يوجد له علاج أو لقاح محدد حتى الآن.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وإشراف الدكتورة إيمان سليمه مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني و الدكتورة مني زناتي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بجامعة المنوفية.





وأكد مركز المعلومات الدوائية بجامعة المنوفية أنه يمكن أتباع بعض الإرشادات التالية للوقاية والحد من إنتشار هذا الفيروس وتتمثل فيما يلي : الحرص على غسل اليدين ،تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين قدر المستطاع ،إرتداء الكمامات في أماكن الإزدحام وخاصة أثناء الحج والعمرة ،والحفاظ علي النظافة العامة ،تجنب التعامل مع المرضى.





وقال مركز المعلومات الدوائية بجامعة المنوفية أخيرآ اذا ظهرت تلك الأعراض علي أى حالة مثل " الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس" يتم التوجه للطبيب فورآ وتجنب التنقل أثناء الإصابة وعدم تناول أى عقاقير "مضادات حيوية "دون إستشارة الطبيب.