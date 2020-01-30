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مرأة

لمرضى السرطان.. نوع من الخضراوات يقلل من القلق والاكتئاب

الخميس 30/يناير/2020 - 12:36 ص
فوائد المشروم والفطر
فوائد المشروم والفطر
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آية التيجي
أفادت دراسة جديدة أجريت مؤخرًا من قبل باحثين في كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك، بأن تناول جرعة واحدة من مركب موجود في عيش الغراب أو "المشروم"، يمكن أن يقلل من القلق والاكتئاب لدى مرضى السرطان.

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن مرضى السرطان الذين تناولوا سيلوسيبين وهو مركب مستخرج من المشروم قد قلل من شعورهم بالقلق والإكتئاب.

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ويقول الباحثون، إن نتائج الدراسة قدمت دليلًا على أن الفطريات، يمكن أن تكون علاجًا لمشكلات الصحة العقلية بين مرضى السرطان بل وتساعد في الحد من تناول الأدوية المهدئة.

ويعمل مركب بسيلوسيبين الموجود في الفطر أو المشروم على التخلص من الاكتئاب، والتوتر، حيث تم تصنيف المركب من قبل وكالة مكافحة المخدرات على أنه مادة خاضعة للجدول الزمني I، مما يعني أنه لا يحتوي على خصائص طبية.

وفي الدراسة قام الباحثون بإعطاء 29 مريضًا بالسرطان يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق جرعة واحدة لمرة واحدة من سيلوسيبين، وشهدت النتائج ما يصل إلى 80 في المائة من المرضى قد قل لديهم مشاعر اكتئاب وقلق.

وقال جابي أجين ليبيس المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة والمؤلف المشارك لدراسة 2016، ومرشح الدكتوراه بجامعة بالو ألتو، إن هذه النتائج قد تلقي الضوء على كيفية التخلص من أعراض الاكتئاب والقلق التي تصيب مرضى السرطان خلال فترة العلاج، والمرتبطين بالإصابة بمرضى السرطان.

وتابع الباحثون، أن حوالي 40 في المائة من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، سيتم تشخيص إصابتهم بالسرطان في حياتهم ، وثلثهم سيصابون بالقلق أو الاكتئاب المرتبط بمرضهم.

ووجدت الدراسات السابقة، أن تشخيص الإصابة بالسرطان قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتحار ، وانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة.

وأوضح الدكتور ستيفن روس ، أستاذ مشارك في الطب النفسي في جامعة نيويورك لانجون الصحية، أن الأدوية التقليدية تعمل فقط لنحو نصف مرضى السرطان ، مما يعني أن علاج سيلوسيبين هو وسيلة واعدة لتحسين الحالة النفسية والنفسية لمرضى السرطان.
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