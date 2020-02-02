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مرأة

بعد تفشيه في 23 دولة.. هل يوجد علاج لـ فيروس كورونا؟

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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رشا عوني

أصبح شبح فيروس كورونا يهدد العالم أجمع بعد انتشاره في عدد كبير من الدول وصل لـ 23 دولة، لكنه انتشر بأكبر نسبة في الصين تحديدًا، وذلك في ظل مخاوف من عدم القدرة على السيطرة على الموقف وإنقاذ المصابين بالفيروس، وذلك بعد وفاة العشرات بسبب كورونا.


بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail  البريطانية، فإنه لا يوجد حاليًا علاج لـ فيروس كورونا، لذا يصعب السيطرة عليه في الصين تحديدًا نظرًا لارتفاع نسبة المصابين بالفيروس في ووهان.


كما أكدت الديلي ميل أن المضادات الحيوية غير كافية للسيطرة على فيروس كورونا ، وأن إيجاد علاج فعال ضد فيروس كورونا قد يستغرق سنوات طويلة ويحتاج مبالغ ضخمة.


كما أوضح التقرير أنه لا يوجد لقاح ضد الفيروس التاجي " كورونا" حتى الآن ، وليس من المرجح أن يتم تطويره في الوقت المناسب ليكون له أي فائدة في السيطرة على الوضع الحالي، لكن العلماء والخبراء يحاولون جاهدين إيجاد حل سريع للسيطرة على الفيروس المتفشي. 

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