بدء عمليات حفر استكشافية للغاز في مصر ومجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تدين حادث الهجوم الإرهابى الذى استهدف ثكنة للجيش الجزائرى

الأمم المتحدة تنشر تقريرًا يكشف تورط شركات في أنشطة الاستيطان

الناتو يوسع مهمة التدريب في العراق

مجلس الشيوخ يناقش تقييد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الخارجية المصرية أعربت عن إدانتها الشديدة لهجوم الإرهابى الذى استهدف مؤخرًا ثكنة للجيش الوطنى الجزائرى فى منطقة "تيمياوين" الحدودية، مما أسفر عن مقتل جندي جزائري.





وأعربت الوزارة عن وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، مُقدمًا خالص التعازى لأسرة الضحية، ومؤكدًا رفض مصر الكامل لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.





وأفادت "ألوطن" بأن مجموعة الطاقة الإيطالية "إديسون" بدأت حفر بئر استكشافية في منطقة مياه عميقة في مصر، ليست بعيدة عن حقول الغاز العملاقة الأخرى في شرق البحر المتوسط، فيما قال ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجين"، "نحفر الآن في (منطقة) شمال ثقة، وهو كشف على عمق كبير في المياه. بدأ منذ أسبوعين".





وأضاف ريجاس أن الحفر سيستمر لمدة تتراوح بين 40 و60 يوما، اعتمادا على مدى نجاحه، وقال: "سنحصل على نتائج في فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع مقبلة".





على الصعيد الإقليمي والدولي، ذكرت "الراي" أن مجلس الأمن الدولي تبنى، مساء الأربعاء، قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا، بعدما أقره 14 صوتا من أصل 15 في المجلس بعدما امتنعت روسيا عن التصويت لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع.





وقالت "الجريدة" إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كشف عن قائمة تضم أكثر من 100 شركة يقول إنها تعمل في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، حيث وصف التقرير أنشطة هذه الشركات، وغالبيتها شركات إسرائيلية بينها مصارف وشركات مقاولات، بأنها "أثارت مخاوف خاصة بحقوق الإنسان".





ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله: "التقرير انتصار للقانون الدولي"، وحث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان".





وقالت "الأنباء" إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" وافق، أمس على توسيع مهتمه التدريبية في العراق، مشيرةً إلى أن الحلف سيضطلع ببعض أنشطة التدريب التي يتولاها التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، وهو ما يعني أن القرار لا يتطلب زيادة عدد القوات الغربية بالعراق، لكنه سيكون بموافقة الحكومة العراقية.



