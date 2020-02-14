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فن

رامي جمال يتصدر تويتر بأغنية بيهم كلهم .. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:21 ص
رامي جمال
رامي جمال
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شروق ابراهيم
تصدرت اغنية " بيهم كلهم" للفنان رامي جمال لائحة الاكثر بحثا بموقع يوتيوب، بعد مرور ساعات على طرحها تزامنا مع عيد الحب. 

لتكون " بيهم كلهم " هي الأغنية الثانية التي يتم طرحها من ألبومه الجديد "انا لوحدي" والمقرر تداوله بالأسواق خلال أيام.

وكانت "نجوم ريكوردز" طرحت أولى الأغنيات بعنوان "سقف" والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار الثلاث أيام الماضية وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.


وعلق رامى جمال علي أغنية "سقف" قائلا: "كلام كتير في قلبي لكل الناس اللي حولت الطاقة اللي كانت مزعلاني لطاقة فرحة انا بحبكم وبحاول انا وكل اللي ساعدوني في صناعة الاغنية دي وتصويرها والنجوم اللي شرفوني بوجودهم اننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم".

وظهر في كليب "سقف" كل من احمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش.

كما ظهر من نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.
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