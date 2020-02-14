AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:40 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، بين الزمالك والترجي التونسي، اليوم، الجمعة،  بـ كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة:

وستقام مباراة الزمالك والترجي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة، بي إن سبورت 1 " المشفرة" بتعليق حفيظ دراجي.

الزمالك ضد الترجي:

ويسعى الزمالك لتعويض نتائجه السيئة في الدوري الممتاز هذا الموسم، بالفوز على الترجي وإحراز لقب السوبر الأفريقي.

وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الترجي، المتوج بآخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في تعويض خسارته للسوبر الأفريقي الموسم الماضي أمام الرجاء، بتحقيق الفوز على الزمالك.

ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك لمواجهة الترجي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمود عبدالرحيم " جنش " 

خط الدفاع : حازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء وعبدالله جمعة .

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وإسلام جابر ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وشيكابالا وأحمد سيد زيزو .

خط الهجوم : أشرف بن شرقي ومصطفى محمد 

قائمة الترجي:

معز بن شريفية - محمد علي بن حمودة - كوامي بونسو - محمد علي اليعقوبي - بلال بن ساحة - إبراهيم واتارا - حمدو الهوني - طه ياسين الخنيسي - خليل شمام - فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث - رامي الجريدي - سامح الدربالي - إلياس شيتي - إيهاب المباركي - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان - عبد القادر بدران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الترجي التونسي يصل الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية

أنيس البدري يقود هجوم الترجي أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

كاف يكشف عن قائمة الترجي التونسي الرسمية للسوبر الأفريقي

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

الترجي يختتم تدريباته ويسافر للدوحة اليوم لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

لمواجهة الزمالك.. بعثة الترجي تتوجه لـ قطر

ترشيحاتنا

احذر .. وجود هذه العلامات على البطاطس والبصل تصيبك بالسموم

بعد إعدام مسؤول.. مخاوف بشأن تستر كوريا الشمالية على مصابي كورونا.. صورة

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

بحركة لا إرادية.. طفلة تنقذ أمها من موت محقق| صور

AdvertisementS

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

قبل مواجهة الزمالك والترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

أخبار الرياضة.. جماهير الأفريقي تعتدي على الترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضي منصور.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

ربنا يستر.. تعليق مثير من عدلي القيعي على حكم مباراة الأهلي وصن داونز

تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في مواجهة السوبر الأفريقي

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

رجاء خاص من شوبير لـ الجماهير المصرية بشأن مباراة الزمالك والترجي

الأهلي يستضيف المصري البورسعيدي على ملعب المكس بالدوري.. اليوم

عاش ثابت ومات بطلا.. حكايات وشعارات من حياة أسطورة الأهلي في ذكرى وفاته الـ 15

جمال بلماضي معلنا دعمه لـ الترجي: الأفضل والأقرب لـ التتويج بالسوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور

سعر غير متوقع لـ جمبسوت صبا مبارك فى حفل BVLGARI

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه