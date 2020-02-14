يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، بين الزمالك والترجي التونسي، اليوم، الجمعة، بـ كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.





موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة:





وستقام مباراة الزمالك والترجي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة، بي إن سبورت 1 " المشفرة" بتعليق حفيظ دراجي.





الزمالك ضد الترجي:





ويسعى الزمالك لتعويض نتائجه السيئة في الدوري الممتاز هذا الموسم، بالفوز على الترجي وإحراز لقب السوبر الأفريقي.





وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.





على الجانب الآخر، يطمح فريق الترجي، المتوج بآخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في تعويض خسارته للسوبر الأفريقي الموسم الماضي أمام الرجاء، بتحقيق الفوز على الزمالك.





ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.





قائمة الزمالك لمواجهة الترجي:





حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمود عبدالرحيم " جنش "

خط الدفاع : حازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء وعبدالله جمعة .

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وإسلام جابر ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وشيكابالا وأحمد سيد زيزو .

خط الهجوم : أشرف بن شرقي ومصطفى محمد





قائمة الترجي:



