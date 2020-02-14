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تعليم

بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والصحة لدعم مبادرة دعم صحة المرأة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:20 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى "التعليم العالي" و"الصحة"، لتنفيذ للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل الدعم والتعاون بين الطرفين، حيث تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم برنامج تدريبي لأطباء وحدات الرعاية الصحية الأساسية، وذلك من خلال كليات الطب ومعاهد الأورام والمستشفيات الجامعية، بهدف تعليم الفحص الإكلينيكي الأمثل للثدي، بالإضافة إلى تسهيل استخدام جميع الإمكانيات التي تضمن نجاح التدريب وذلك باستخدام العيادات الخارجية والأقسام الإكلينيكية في التدريب واستخدام قاعات المحاضرات.

وأوضح التقرير اعتبار الجهات المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المراكز التي ستقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى، وذلك طبقًا للقواعد الإدارية والمالية التي تنظمها سياسة العلاج على نفقة الدولة، كما تضمن البروتوكول مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من التخصصات المختلفة في المبادرة، بجانب توفير الوزارة لكافة ما يستلزمه التدريب من المواد التعليمية،

ونوه التقرير إلى أن وزارة الصحة والسكان ستقوم بتوفير الدعم اللوجيستي المطلوب لإنجاح التدريب، من أماكن الإقامة وبدلات انتقال المتدربين، كما تقوم بتوثيق عمليات التدريب والتسجيل وإعداد المواد الإعلامية الخاصة بذلك.
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