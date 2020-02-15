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شاهد.. أول لقاء مع "أم صابر" سيدة عزبة الهجانة من داخل مستشفى الجلاء

السبت 15/فبراير/2020 - 09:28 ص
أول لقاء مع ام صابر
أول لقاء مع "ام صابر" سيدة عزبة الهجانة من داخل المستشفى
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فرح علاء الخولي

أجرت الإعلامية رشا مجدي، حوارا مع "أم صابر" سيدة عزبة الهجانة، التي التقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الجمعة الماضي، من داخل مستشفى الجلاء التي تتلقى فيها السيدة "أم صابر" العلاج والرعاية الصحية.


وقالت الإعلامية رشا مجدي، إن أغلب المصريين شاهدوا زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة عزبة الهجانة وما يتم من أعمال تطوير وإدخال البنية التحتية الآدمية بها.


وأضافت الإعلامية رشا مجدي، إن إحدى المواطنات هناك كانت تريد مقابلة الرئيس والتحدث معها واحتضنته، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجبر خاطرها، واطمأن على صحتها فأمر بعلاجها على نفقة الدولة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

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