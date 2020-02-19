أخبار الحوادث | إخلاء سبيل 9 متهمين بإعادة إحياء ألتراس أهلاوي.. ونظام جديد لإثابة العاملين بالشهر العقاري والتوثيق

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بإعادة إحياء ألتراس أهلاوي، ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.









سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمنزل سكني بقرية الدير بمدينة طوخ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









لقى شخص مصرعه أثناء عبوره الطريق الزراعى السريع " القاهرة/الإسكندرية" أمام قرية البيضا بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل اشلاءات الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.









شهدت مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، حادث سير أصيب به ٣ أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة نتج عنها إصابة ٣ أشخاص كما تم نقلهم للمستشفى العام لإسعافهم.









لقيت ربة منزل مصرعها تحت عجلات قطار بضائع بمنطقة كوم أمبو التابعة لقرية الشعراوى بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.









وافق اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل على مذكرة مساعده لشئون الشهر العقاري على وضع نظام إثابة جديد للعاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق أكثر مرونة وتحفيزًا على زيادة الإنتاجية وربطة بالإنجاز.









قررت محكمة استئناف الجيزة، إلغاء التعويض الصادر من جدة لينا أحمد الفيشاوي من الأم لوالدتها لامتناعها عن تنفيذ حق الرؤية.









قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن ١٥ سنه لـ 5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص، في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







