أعراض نقص فيتامين د .. أهم المعلومات عن الأسباب والعلاج

اعراض نقص فيتامين د من اهم الامور التى ينبغي على الجميع معرفتها بل ومعرفة كيفية علاج نقص فيتامين د سواء من خلال الأطعمة أو الأدوية لأن نقص فيتامين د يسبب الكثير من المشاكل لجسم وصحة الإنسان.





نعرض فيما يلي أهم أعراض نقص فيتامين د وطرق علاجه والمصادر الطبيعية التى تحتوى عليه.





فيتامين د

فيتامين د يعرف باسم فيتامين أشعة الشمس ، ويتم إنتاجه من قبل الجسم ردًا على تعرض الجلد لأشعة الشمس، كما يمكن الحصول عليه بشكل طبيعي عند تناول عدد قليل من الأطعمة بما في ذلك بعض الأسماك وزيوت كبد السمك وصفار البيض ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة.





ماهو نقص فيتامين د

يحدث نقص فيتامين د عندما تكون نسبته في الجسم منخفضة جدا حيث إن الاستهلاك اليومي الموصى به (RDI) حوالي 400-800 وحدة دولية، لكن العديد من الخبراء يقولون إنه يجب أن تحصل على أكثر من ذلك.





يقدر أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص فيتامين د نقص فيتامين د شائع جدا و





اعراض نقص فيتامين د

تساعد معرفة أعراض نقص فيتامين د في سرعة اكتشاف المشكلة وعلاجها ، وإليكم أبرز أعراض نقص فيتامين د:





مرض منتظم أو عدوى أو إعياء

مشاكل العظام وآلام الظهر

اكتئاب

ضعف التئام الجروح

تساقط شعر

ألم عضلي

إذا استمر نقص فيتامين د لفترة طويلة ، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات ، مثل:





أمراض القلب والأوعية الدموية

مشاكل المناعة الذاتية

الأمراض العصبية

الالتهابات

بعض أنواع السرطان





اعراض نقص فيتامين د عند النساء

مضاعفات الحمل وزيادة خطر الاصابة بسرطان الثدى اذا استمر نقص فيتامين د لفترة طويلة دون علاج كما أن النساءاكثر عرضة لمشاكل وهشاشة العظام.





اعراض نقص فيتامين د عند الرجال

لا تختلف كثيرا عن الأعراض العامة التى يتعرض لها الجميع سوى زيادة المشاكل التى يتعرض لها الرجل فى الجهاز التناسلي خاصة البروستاتا.

اسباب نقص فيتامين د

قبل التحدث عن علاجه علينا معرفة أسباب نقص فيتامين د، وهى:

نوع البشرة: البشرة الداكنة ، على سبيل المثال ، تقلل من قدرة الجسم على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية من وامتصاص أشعة الشمس ضروري للبشرة لإنتاج فيتامين د.





واق من الشمس: يمكن لواق من الشمس مع عامل الحماية من الشمس (SPF) من 30 أن يقلل من قدرة الجسم على تصنيع فيتامين بنسبة 95 ٪ أو أكثر . تغطية الجلد بالملابس يمكن أن يمنع إنتاج فيتامين د أيضًا.





الموقع الجغرافي: يجب أن يهدف الأشخاص الذين يعيشون في مناطق خطوط العرض الشمالية أو المناطق شديدة التلوث ، أو نوبات العمل الليلية ، أو العائدين إلى وطنهم إلى تناول فيتامين (د) من مصادر الطعام كلما أمكن ذلك.





الإرضاع من الثدي: يحتاج الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصريًا إلى مكمل فيتامين د، خاصةً إذا كان لديهم بشرة داكنة أو أقل تعرضًا للشمس، و توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن يتلقى جميع الرضاعة الطبيعية 400 وحدة دولية (IU) يوميًا .





علاج نقص فيتامين د

يمكن علاج نقص فيتامين د من خلال تناول الطعام المناسب أو اخذ بعض الجرعات الدوائية والمكملات الغذائية ولكن بنسب معينة.





ونعرض فيما يلي أهم الجرعات التى يجب اخذها من فيتامين د لجميع المراحل العمرية:

- الرضع 0-12 شهرا: 400 وحدة دولية (10 ميكروجرام).

- الأطفال من 1 إلى 18 سنة: 600 وحدة دولية (15 ميكروجرام).

- البالغون حتى 70 عامًا: 600 وحدة دولية (15 ميكروجرام).

- البالغون فوق 70 عامًا: 800 وحدة دولية (20 ميكروجرام).

- النساء الحوامل أو المرضعات: 600 وحدة دولية (15 ميكروجرام).

مصادر فيتامين د

مصادر فيتامين د متعددة ولكن الحصول على ضوء الشمس الكافي هو أفضل وسيلة لمساعدة الجسم في إنتاج فيتامين د، لكن هذا لا يعنى أنه يتوفر في بعض الأطعمة ، وهى:





- الأسماك الدهنية ، مثل سمك السلمون والماكريل والتونة

- صفار البيض

- جبنه

-لحم كبد البقر

-الفطر

-الحليب المدعم

-الحبوب الكاملة والعصائر





معلومات عن فيتامين د

فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان حيث أن له أدوار متعددة في الجسم ، ونعرض فيما يلى أهم الـ معلومات عن فيتامين د.

- تعزيز صحة العظام والأسنان

- دعم صحة الجهاز المناعي والدماغ والجهاز العصبي

- تنظيم مستويات الأنسولين ودعم إدارة مرض السكري

- دعم وظائف الرئة وصحة القلب والأوعية الدموية

- التأثير على التعبير عن الجينات المشاركة في تطور السرطان

المصادر :

موقع "medicalnewstoday".

موقع" " healthline

موقع" webmd "



