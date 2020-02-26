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مرأة

خلطة لتطويل الرموش .. 6 وصفات منزلية فائقة المفعول

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:07 م
خلطة لتطويل الرموش
خلطة لتطويل الرموش
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رشا عوني
تطويل الرموش من أكثر التفاصيل التي تهتم بها الفتيات ويبحثن عنها باستمرار من أجل الحصول على رموش طويلة تمنح شكل العين مظهرًا مميزًا بدلًا من استخدام الماسكارا التي تضعف الرموش، لذا فمن السهل تطبيق خلطة لتطويل الرموش بشكل يومي لتقويتها وتسريع نموها بمكونات طبيعية منزلية .

خلطة لتطويل الرموش :
يعتبر زيت الخروع أفضل خلطة لتطويل الرموش طبيعيًا وفي وقت قياسي ، فهو رخيص ومتوفر في أماكن متعددة كالصيدليات ومحلات العطارة الكبرى و الأماكن المخصصة لبيع منتجات البشرة و الجسم .

طريقة استخدام الخروع لتطويل الرموش :

استخدمي زجاجة ماسكارا قديمة ونظفيها جيدًا من بقايا الماسكارا وانقعيها في ماء وكحول حتى تنظف تمامًا، واتركيها حتى تجف وبعدها ضعي بداخلها كمية من زيت الخروع الأصلي ، واستخدمي فرشاة الماسكارا بشكل يومي في تفريش الرموش بالزيت قبل النوم ، واحرصي على ألا يدخل الزيت داخل العين، أو يمكنك بل قطنة نظيفة بزيت الخروع ومسح الرموش بها قبل النوم يوميًا، فهذه أفضل طريقة لتطويل الرموش دون استخدام المنتجات الجاهزة .  

خلطة لتطويل الرموش بسرعة كبيرة :

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش بسرعة كبيرة، ومنها :

زيت الخروع والزيتون :
ضعي كميات متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون مع كمية صغيرة من الجلسرين الطبي واخلطيها معًا واستخدمي خلطة لتطويل الرموش بسرعة كبيرة  خلال أيام مع الاستمرار اليومي على استخدام هذه الخلطة وتفريش الرموش بها أو مسحها بقطنة .

خلطة لتطويل الرموش وتكثيفها :
الرموش مثل الشعر تحتاج عناية خاصة يومية، يمكنك تجربة خلطة لتطويل الرموش وتكثيفها بسرعة فائقة عن طريق استخدام الفازلين الطبي الأصلي، فهو يساعد في تكثيف نمو الشعر من الجذور، كما يساعد على تعزيز نمو بصيلات الشعر وتكثيفها .

طريقة استخدام الفازلين في تطويل الرموش :
ضعي طبقة رقيقة من الفازلين باصبعك على الرموش ومرريها عدة مرات حتى تمتصها جذور الرموش، وطبقي هذه الخلطة يوميًا حتى تلاحظي تحسنًا ملحوظًا في كثافة الرموش .

زيت اللوز و فيتامين E
وهي خلطة لتطويل الرموش وتكثيفها في خلال أيام قليلة، فالمعروف أن زيت اللوز يحفز نمو الشعر ويغذيه من الجذور، كذلك فيتامين e المفيد للبشرة و الشعر ، إليكِ طريقة استخدام خلطة لتطويل الرموش وتكثيفها بزيت اللوز..

اخلطي 3 ملاعق من زيت اللوز مع محتويات 3 كبسولات من فيتامين E
قلبي الخليط جيدًا حتى يمتزج الفيتامين مع الزيت
ضعي الخلطة في عبوة ماسكارا فارغة واستخدميها يوميًا قبل النوم في تفريش الرموش من الجذور .

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خلطة لتطويل الرموش في يوم :
عادة ما تتسرع الفتيات على نتيجة فعالة في تطويل الرموش ، ويبحثن عن خلطة لتطويل الرموش في يوم إلا أنه أمر صعب بل يحتاج المزيد من الصبر والعناية المكثفة بالرموش بشكل فائق من خلال استخدام الخلطات الطبيعية والزيوت الفعالة في تطويل الرموش ، ومن أهم خلطات تطويل الرموش :

1- جل الألوفيرا
اخلطي ملعقة من جل الألوفيرا مع فيتامين e مع قطرات من زيت الخروع
اخلط المكونات معًا وضعيهم في عبوة ماسكارا فارغة واستخدميها يوميًا قبل النوم

2- الليمون
في علبة ضعي كمية من زيت الزيتون وضعي بها شريحة من الليمون الطازج
اغلقي العلبة بإحكام واتركيها في مكان مظلم لمدة أسبوع
استخدمي خلطة تطويل الرموش يوميًا قبل النوم . 
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