أخبار الفن.. زواج وائل كفوري.. وجنازة والد أحمد عزمي بحضور فنان واحد.. تأجيل مهرجان كان









نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





أعلنت النجمة العالمية كاتي بيري عن حملها من خطيبها الممثل البريطاني الشهير أورلاندو بلوم ، وذلك بعد مرور على ارتباطهما الرسمي.





شيعت اليوم جنازة والد الفنان أحمد عزمي من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام.





تواجه الحكومة الفرنسية تحديا كبيرا مع تفشى فيروس كورونا داخل الجمهورية، حيث من المتوقع الإعلان عن تأجيل الدورة المقبلة لمهرجان كان السينمائي الدولي والمقرر إقامته خلال شهر مايو المقبل، بعدا تم الإعلان عن حظر التجمعات حرصا على الصحة العامة.





كشفت تقارير بالصحف اللبنانية، عن أن الفنان اللبناني وائل كفوري، سيتزوج، في غضون أيام من الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار.





حرصت الفنانة هيفاء وهبي على أن تطلق تحدي لمواجهة فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على تويتر "ما هي الأغنية التي تغنيها أثناء غسل يديك؟ ، غسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي".







