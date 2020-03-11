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رياضة

انطلاق الدورة الرابعة لمدربات الكرة النسائية بالتعاون بين اتحاد الكرة والنرويج

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:57 م
الدورة الرابعة لمدربي
الدورة الرابعة لمدربي الكرة النسائية
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يسرى غازى
انطلقت اليوم الأربعاء الدورة الرابعة لمُدربات كرة القدم النسائية التي ينظمها الاتحاد النرويجي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم مُتمثلاً في الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد .

وتجمّعت صباح اليوم 24 دارسة في مقر الإقامة بأحد الفنادق الكبري وفي حضور هيبت رشيد مستشار الاتحاد النرويجي والمحاضرتان انا بيلارود وهيلن فوجا ومصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر  وراما جويلي نجمة منتخب مصر السابقة.

وبدأ اليوم بمجموعة محاضرات نظرية في حضور عبد الحق ومحمود سعد ثم نالت الدارسات قسط من الراحة قبل خوض التدريبات العملية فوق المستطيل الأخضر.

وقامت الدكتورة سحر عبد الحق والدكتور محمود سعد بتوفير إحدى الصالات المغطاة القريبة من مقر الإقامة لخوض التدريبات غدًا الخميس تحسبا لسوء الأحوال الجوية.
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