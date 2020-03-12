برق ورعد وأمطار غزيرة بالدقهلية

شهدت مدن وقرى الدقهلية هطول أمطارا غزيره منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس وحتى الان.

وسمع صوت البرق والرعد الذى ظل لعدة دقائق.





فيماتراكمت مياه الأمطار في المناطقة المنخفضة من الشوارع، و امتلأت الشوارع الرئيسيه بالمياه.





كما خلت الشوارع من المارة بسبب سوء حاله الطقس وغزارة الامطار واغلق الباعه محالهم بسبب الامطار والشوارع المليئه بالمياه.

وعزف صيادو بحيرة المنزلة عن الصيد والخروج تخوفا من الاخطار المعرضون لها بسبب الامطار.

و رفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى في المراكز والمدن والأحياء لسحب تجمعات المياه من الشوارع.





وجددت رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة بالشوارع، وقت هطول الأمطار حفاظا على حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها وتعرضهم للاخطار.



