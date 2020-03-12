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أصل الحكاية

حرائق وضحايا وغرق شوارع.. هذا ما فعلته عاصفة التنين في ساعاتها الأولى

الخميس 12/مارس/2020 - 03:51 م
العاصفة
العاصفة
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صدى البلد
تسببت عاصفة التنين، التي ضربت مصر صباح اليوم، الخميس، في أضرار متعددة، ما بين ضحايا وحرائق نتجت عن سوء حالة الطقس، ويرصدها "صدى البلد" في السطور الآتية:

مصرع فني بوزارة الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وفاة أحد الفنيين بكهرباء الخارجة أثناء قيامه بإصلاح عطل بأحد أعمدة الجهد المنخفض بسب الطقس السيئ.

وقالت الوزارة فى بيان لها منذ قليل، إنه اليوم، الخميس 12 مارس، في تمام الساعة 8 صباحا وأثناء قيام الفني هاني هريدي حسن، بإصلاح عطل على عامود جهد منخفض على محول لقرية صنعاء التابعة لهندسة كهرباء الخارجية.

 وبعد انتهاء العطل، وقبل نزوله من على السلم اشتدت الرياح مصحوبة بعاصفة ترابية، مما أدى إلى سقوط السلم بالفني، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي على الفور.

غرق الشوارع
قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، بغلق عدة طرق بعد أن تبين انعدام الرؤية بها بسبب العاصفة الترابية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وسائقى السيارات، وجار التنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أماكن سقوط الأمطار بغزارة خلال الساعات المقبلة للاستعداد بسيارات المرور والأوناش على تلك الطرق لسحب الكثافات والسيارات المعطلة.

مصرع طفل واشتعال حرائق
لقى طفل مصرعه وأصيب 39 آخرون وانهار منزلان ومسجد واشتعلت الحرائق فى عدة محافظات بسبب الطقس السيئ وعاصفة التنين التى بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم.  

في السياق ذاته، شهدت قرية الكرنك انهيار سقف منزل آخر، نتج عنه إصابة دنيا مصطفى حافظ، عام ونصف، ووالدتها نادية إبراهيم. 

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعتين، كما تلقت أجهزة الأمن بنجع حمادي، إخطارًا بانهيار مسجد الرحمن المكون من طابقين بقرية السلامية، دون وقوع خسائر في الأرواح. 

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على عدد من الحرائق المحدودة بمراكز نجع حمادي ودشنا وفرشوط، والوقف، ناتجة عن سوء حالة الطقس. 


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