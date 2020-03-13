تأجيل الجولة 26 من الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الجمعة، عن تأجيل منافسات الجولة السادسة والعشرين من البوندسليجا، بسبب فيروس كورونا.





وجاء القرار بعد الاشتباه بإصابة ستيفن بموجارت، المدير الفني لنادي فورتونا دسلدورف بفيروس كورونا، وفرض العزل الصحي عليه، بالإضافة لرفض عمدة بريمن إقامة أي مباريات في الدوري أبرزها مباراة فيردر بريمن وباير ليفركوزن، لتقرر الرابطة تأجيل منافسات الجولة السادسة والعشرين لأجل غير مسمى.





وكانت الرابطة قد أصدرت بيانًا اليوم أكدت فيه تأجيل أحداث الدوري حتى الثاني من إبريل بسبب فيروس كورونا ودعت الأندية المشاركة في الدوري لاجتماع عاجل يوم الإثنين لبحث مصيره من الإلغاء، مع التأكيد بإقامة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري بشكل طبيعي بدون جمهور، لكن الأندية رفضت ذلك البيان ليتم تأجيل الجولة 26، وبذلك يتم إيقاف الدوري حتى 2 إبريل.





يذكر أنه قد تم الإعلان اليوم عن تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي لمطلع شهر إبريل، بالإضافة للدوري الفرنسي.