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برلمان

أخبار البرلمان| هدايا السيسي للموظفين.. وتفاصيل حول منع الشيشة بسبب كورونا وتعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء

السبت 14/مارس/2020 - 11:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 14 مارس:

أعلن عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن تعويض المواطنين المتضررين من إنقطاع التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية بنسبة 50% على فاتورة الشهر الجديد.


قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل موجها لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة بشأن منع تداول الشيشة أسبوعين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

أشاد النائب خالد عبد العزيز شعبان ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتوجيه الرئيس السيسي بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين ، مشيرا إلى أنه أمر محمود أن نفكر فى العاملين بالدولة الذين تحملوا مشقة غلاء المعيشة بعد ارتفاع سعر الدولار ، مما أثر على رواتب الموظفين.

رحبت النائبة سيلفا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإجراءات التي وجه بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم بإقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، بما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

ثمنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت إصدار توجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخل العاملين بالدولة وتأمين صحة المواطن، معتبرة هذه القرارات بمثابة هدية الرئيس للعاملين بالدولة والمواطنين بالعام الجديد.

أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف الحفاظ على سلامة الطلاب. 
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