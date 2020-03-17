إصابة جديدة بفيروس كورونا تضرب صفوف يوفنتوس الإيطالي





ونشر النادي بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه إصابة ماتيودي بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعبي الفريق المصابين بالفيروس، متمنيين له القوة في رحلة علاجه.





يذكر أن نادي يوفنتوس قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إصابة مدافع الفريق، الإيطالي دانيلي روجاني بفيروس كورونا، ليصبح أول لاعب في الدوري الإيطالي الذي يصاب بهذا الفيروس.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي نقلا عن "IlBianconero"، ان من المحتمل خسارة فريق يوفنتوس ما يصل إلى 110 ملايين يورو، و قد تم تحديد 45 مليون يورو منها من خلال حقوق البث التلفزيوني للدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر تتمثل في 40 مليون يورو خاصة بإيرادات الرعاية، وقد يخسر البيانكونيري ما يصل إلى 20 مليون يورو من مبيعات التذاكر.

كما تم الكشف في بداية العام، أن يوفنتوس سجل خسارة قدرها 50.3 مليون يورو للنصف الأول من موسم 2019/2020 (مقارنة بـ 7.5 مليون يورو في نفس الفترة من العام السابق)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الفرنسي بليز ماتيودي بفيروس كورونا.