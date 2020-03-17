ليفربول يواجه فيروس كورونا بمحمد صلاح.. تفاصيل

تفشى فيروس كورونا المستحدث في جميع أنحاء العالم بعد أن تسبب في مرض آلاف المواطنين في الصين، واضطرت جميع النشاطات الرياضية إلى التوقف بسبب الفيروس اللعين.





ولكن لم ولن ننسى أو يفوتنا عشق الفرعون المصري محمد صلاح الذي طالما أمتعنا بأهدافه مع ليفربول فريقه الإنجليزي الذي ينتمي له وحقق معه العديد من الأهداف الرائعة، وليس نحن فقط من يتذكر أهدافه ولكن الريدز أيضا تذكر ذلك وأمتعنا بـ ٥٠ هدفا.





استعرض نادى ليفربول الإنجليزى أهداف المصرى محمد صلاح مهاجم الفريق فى منافسات الدورى الإنجليزى منذ انتقاله لصفوف الريدز.





نشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزى بعض أهداف محمد صلاح على موقع تويتر تحت عنوان "حان وقت الاستمتاع بأول 50 هدفا للملك المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز".









وسجل محمد صلاح ظهوره المئوى مع ليفربول فى البريميرليج أمام بورنموث الأخيرة، بالمواجهة التى شهدت تسجيل النجم المصرى هدفا ساهم فى فوز الريدز بنتيجة 2-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.







