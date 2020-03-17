عبدالله السعيد فى الزمالك.. فيروس كورونا يفضح أكاذيب الدوري المصري

انقلبت الموازين والخطط في جميع أنحاء العالم ودب الذعر بين الأندية الكبار واللاعبين بسبب تفشي فيروس لعين يدعى كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى.





وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية توقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير.





وفي هذا الإطار انكشفت بعض الأكاذيب خلال الأسبوع الجاري المتعلقة بنجوم الدوري المصري في ظل توقف النشاط الرياضي لخطر انتشار فيروس كورونا ما أدى لزيادة الشائعات حول انتقال لاعبي الدوري المصري الى الأهلي والزمالك.





في بداية الأمر ارتبط اسم عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز بالانتقال لصفوف الزمالك منذ يناير الماضي، حيث أن الزمالك يرغب في التعاقد معه لاستكمال صفوفه القوية وإتمامها بصانع لعب مميز.





وقال عبد الله السعيد في تصريحات صحفية هذا الأسبوع إنه مستمر مع نادي بيراميدز الذي يرتبط به بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة، ونفى شائعات انتقاله للزمالك.





ومن بعده كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي الذي ازدادت عليه الشائعات حيث قالت تقارير صحفية مصرية عدة هذا الأسبوع إن نادي الزمالك حصل على توقيع كريم العراقي، ظهير أيمن المصري البورسعيدي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونفى كريم العراقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، توقيعه لنادي الزمالك مشددا على أنه لن يرحل عن المصري البورسعيدي إلا بموافقة ناديه.





وأشار كريم العراقي إلى أنه يفضل الانتقال لصفوف الزمالك عن الأهلي لأنه سوف يلعب في الأبيض الذي في حاجة إلى دعم في الجبهة اليمنى.





ربطت بعض التقارير الصحفية، نادي الزمالك بالتعاقد مع أحمد حمدي، لاعب وسط الجونة الحالي والأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونفى أحمد حمدي في تصريحات تلفزيونية انتقاله لصفوف نادي الزمالك مشددا على أنه لن يتخذ تلك الخطوة.



