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محافظات

لمواجهة كورونا.. 3 نقاط لتطهير وتعقيم السيارات بمطروح

الأحد 22/مارس/2020 - 04:10 م
قاط تطهير وتعقيم
قاط تطهير وتعقيم السيارات بمطروح
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ايمن محمود
أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عن إنشاء 3 نقاط للتمركز للتعقيم بالكيلو 21 و15 ومدخل شارع إسكندرية لتطهير السيارات بجميع أنواعها بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري، ضمن خطة المدينة للتطهير والتعقيم.

وأضاف المعداوي بأنه تم تفعيل تعليمات محافظ مطروح بتكثيف حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة  والمدارس والتوعية بفيروس كورونا في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى وضع ملصقات لنشر طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين.

وأشار إلى القيام برش المبيدات مساء عن طريق سيارات مجلس المدينة بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة لعدم نشر الأوبة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع حالة الاستعدادات بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وأشار رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين على أرقام 0464933105 / 0464935266
لمواجهة كورونا.. 3 نقاط لتطهير وتعقيم السيارات بمطروح
لمواجهة كورونا.. 3 نقاط لتطهير وتعقيم السيارات بمطروح
لمواجهة كورونا.. 3 نقاط لتطهير وتعقيم السيارات بمطروح
لمواجهة كورونا.. 3 نقاط لتطهير وتعقيم السيارات بمطروح
لمواجهة كورونا.. 3 نقاط لتطهير وتعقيم السيارات بمطروح
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