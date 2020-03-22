لمواجهة كورونا.. 3 نقاط لتطهير وتعقيم السيارات بمطروح

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عن إنشاء 3 نقاط للتمركز للتعقيم بالكيلو 21 و15 ومدخل شارع إسكندرية لتطهير السيارات بجميع أنواعها بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري، ضمن خطة المدينة للتطهير والتعقيم.





وأضاف المعداوي بأنه تم تفعيل تعليمات محافظ مطروح بتكثيف حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والتوعية بفيروس كورونا في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى وضع ملصقات لنشر طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين.





وأشار إلى القيام برش المبيدات مساء عن طريق سيارات مجلس المدينة بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة لعدم نشر الأوبة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة.





وأوضح أن ذلك يأتي ت نفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع حالة الاستعدادات بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.



