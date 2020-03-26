ترامب يمتدح الديمقراطيين لأول مرة.. ويعلن قرارا تاريخيا بشأن كورونا

امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمرة الأولى تقريبا منذ توليه منصبه التعاون القائم بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.





وقال ترامب، إن الجمهوريين والديمقراطيين يعملون معا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وأضاف أن حزمة التحفيز الاقتصادي أمام الكونجرس هي الأكبر في تاريخ البلاد.





وأبدى ترامب رضاه عن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو، وقال إن تأجيل أولمبياد طوكيو من قبل حكومة اليابان.





إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتابع التطورات في نيويورك باعتبارها البؤرة الرئيسية لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.





وأضاف "أعلنت عن حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس و فلوريدا".





وتابع "نيويورك الؤرة الرئيسية لفيروس كورونا..نعمل على مواجهة ذلك..نقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية في نيويورك".



