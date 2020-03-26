أهلهم تعرفوا على أشلائهم.. قرار من النيابة بشأن جثامين ضحايا حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

صرحت نيابة الصف بدفن جثامين ١٧ متوفى من ضحايا دهس تريلا لـ ١٤ سيارة علي طريق الصف الاقليمي اثناء توقفهم في كمين بعد سريان قرار حظر التجول.

وكشفت التحقيقات باشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية ان كافة الجثث تم التعرف عليها من قبل ذويهم حتى من تحولت لاشلاء تم تحديد هويتهم ولم يتبق اي جثة مجهولة وامرت النيابة جميعا بدفن جثث الضحايا وتسليمهم لذويهم القادمين من عدة مناطق ومحافظات مختلفة، واستعلمت النيابة من مستشفيات اطفيح المركزي وبني سويف والصف وحلوان والبنك الاهلي عن حالات المصابين لسماع اقوالهم حول الواقعة.





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واسفرت مناظرة النيابة لجثامين الضحايا عن تحول غالبية اجسادهم لاشلاء نتيجة تداخل حديد السيارات في بعضها ما ادي لشطر جثث الي نصفين وقطع رأس آخرين وبتر في الاعضاء.





وتبين ان الكمين كان متوقفا به ١٤ سيارة ضمت ٨ سيارات ملاكي و٦ سيارات اجرة وميكروباص.





واشارت التحقيقات ان السائق ترك السيارة وفر هاربا فور وقوع الحادث ولم يتبين مدى وجود تباع معه من عدمه فامرت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول هوية السائق والاستعلام من ادارة المرور عن ترخيص السيارة.