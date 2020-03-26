AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أهلهم تعرفوا على أشلائهم.. قرار من النيابة بشأن جثامين ضحايا حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 06:37 م
حادث الدائرى الاقليمي
حادث الدائرى الاقليمي
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
صرحت نيابة الصف بدفن جثامين ١٧ متوفى من ضحايا دهس تريلا لـ ١٤ سيارة علي طريق الصف الاقليمي اثناء توقفهم في كمين بعد سريان قرار حظر التجول. 


وكشفت التحقيقات باشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية ان كافة الجثث تم التعرف عليها من قبل ذويهم حتى من تحولت لاشلاء تم تحديد هويتهم ولم يتبق اي جثة مجهولة وامرت النيابة جميعا بدفن جثث الضحايا وتسليمهم لذويهم القادمين من عدة مناطق ومحافظات مختلفة، واستعلمت النيابة من مستشفيات اطفيح المركزي وبني سويف والصف وحلوان والبنك الاهلي عن حالات المصابين لسماع اقوالهم حول الواقعة. 



واسفرت مناظرة النيابة لجثامين الضحايا عن تحول غالبية اجسادهم لاشلاء نتيجة تداخل حديد السيارات في بعضها ما ادي لشطر جثث الي نصفين وقطع رأس آخرين وبتر في الاعضاء. 

وتبين ان الكمين كان متوقفا به ١٤ سيارة ضمت  ٨ سيارات ملاكي و٦ سيارات اجرة وميكروباص. 

واشارت التحقيقات ان السائق ترك السيارة وفر هاربا فور وقوع الحادث ولم يتبين مدى وجود تباع معه من عدمه فامرت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول هوية السائق والاستعلام من ادارة المرور عن ترخيص السيارة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العربيات والناس اتعجنوا.. تفاصيل جديدة في دهس تريلا لسيارات متوقفة في كمين الحظر بالجيزة

ارتفاع أعداد الضحايا لـ 25 في حادث دهس تريلا لسيارات بكمين الدائري الإقليمي بالجيزة

16 متوفى و15 مصابا.. حصيلة جديدة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بكمين حظر بالجيزة

ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة

حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس ١٤ سيارة ب الدائري الإقليمي بالجيزة

بالأسماء.. نقل جثامين 3 ضحايا في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

ترشيحاتنا

حل مبتكر.. شاب يستعين بـ كلب لشراء احتياجاته خلال العزل الصحي.. شاهد

الوزراء يوافق على قانون مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة

التعليم ترد على طلاب الثانوية العامة المتخوفين من النزول للجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا

وسائل النقل والمواصلات تعمل يومي الجمعة والسبت من 6 صباحا لـ 6 مساء

بأغلبية.. انتخاب بيني جانتس رئيسا للكنيست الإسرائيلي

دراما سياسية كورونية في إسرائيل.. جانتس رئيسا للكنيست وشريكا لنتنياهو في الحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصابة بـ كورونا تودع عائلتها عبر الهاتف بعد تدهور حالتها الصحية

حل مبتكر.. شاب يستعين بـ كلب لشراء احتياجاته خلال العزل الصحي.. شاهد

سلي نفسك في البيت .. 4 سناكس صحية ترفع المناعة