جمال شعبان: نسب التعافي من كورونا بمصر من أعلى النسب في العالم

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض الأخبار السارة عن فيروس كورونا في مصر.





وكتب الدكتور جمال شعبان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة حقائق عن وجود الفيروس في مصر أوضحها في النقاط التالية :





- نسبة الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا 28% من أعلى نسب الشفاء في العالم.





- طبقا لمنظمة الصحة العالمية الـ curve (المنحنى) المصري يعادل مثيله فى اليابان وسنغافورة وهو الأفضل عالميًا.





- مصر جاهزة بـ 27 مستشفى فى 27 محافظة تم استخدام 6 مستشفيات فقط وبطاقة 50% فقط من طاقتها.. نحن فى المرحلة الثانية وطبقا للمنظمة نحن جاهزون للمرحلة الثالثة بهذا العدد لكن يتوقف ذلك على منحنى النمو فى الحالات وعدم التجمعات.





- أعلى نسبة شفاء فى محافظات الصعيد وجارٍ عمل دراسة لمعرفة السبب هل لطبيعة الجو أم لعوامل أخرى.





- انتهى الأسبوع السادس ويتبقى السابع والثامن وهما أهم أسبوعين، فلابد من الالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة فقط.





- الأدوية التى يتحدث عنها العالم أجمع تم استخدمها فى مصر من أول أسبوع ببروتوكولات معينة وجاءت بـ نتائج ممتازة.. ولكن ممنوع نهائيا استخدامها خارج مستشفيات العزل.



