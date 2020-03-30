أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ثغرة فى واتسآب تخترق حسابك.. فيسبوك يستفيد من كورونا

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التي نستعرضها عبر النشرة التالية:

تستعد شركة شاومى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لإطلاق أحدث هواتفها ضمن فئة الهواتف المتوسطة، والذى يحمل إسم Xiaomi Mi 10 Lite 5G، و سيبدأ طرح الهاتف فى 7 أبريل القادم بأورويا، ومن ثم إلى باقى دول العالم.



