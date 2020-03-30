أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ثغرة فى واتسآب تخترق حسابك.. فيسبوك يستفيد من كورونا

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التي نستعرضها عبر النشرة التالية:
تستعد شركة شاومى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لإطلاق أحدث هواتفها ضمن فئة الهواتف المتوسطة، والذى يحمل إسم Xiaomi Mi 10 Lite 5G، و سيبدأ طرح الهاتف فى 7 أبريل القادم بأورويا، ومن ثم إلى باقى دول العالم.
بعد أن تم رفض الجهاز من قبل محللي الصناعة في بدايته، نفذت خلال الفترة الماضية كل وحدات محادثة الفيديو المملوكة لفيسبوك Portal TV، وذلك عبر موقع الشركة علي الويب، وكذلك على المنصات عبر الإنترنت مثل Best Buy وAmazon.
حذرت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، من خطأ جديد في نظام التشغيل Windows 10، يمنع التطبيقات الإنتاجية الرئيسية، مثل Office 365 وMicrosoft Teams وOutlook، وتطبيقات العمل المهمة الأخرى من الوصول إلى الإنترنت.
كشفت هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ITIDA لموقع صدى البلد الإخبارى عن مجموعة من المقترحات لمواجهة تفشى فيروس كورونا، كانت قد تقدمت بها الشركات الإلكترونية فى مصر إلى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى بدورها تبنتها بشكل رسمي.
يبقي الهاتف المحمول في أيدي مستخدميه لساعات طويلة يوميا، وقد كشفت بعض الدراسات مؤخرا في ظل تفشى فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، أن الفيروس يمكن أن يعيش 3 أيام على أسطح البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ومن بينها شاشات الهواتف الذكية.
مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى العديد من دول العالم، بدأت الحكومات فى إيجاد حلول أكثر تقدمًا لمكافحة إنتشار الفيروس التاجى، بعدما صبح إلجمالى المصابين به أكثر من 700 ألف شخص، بينهم حوالى 33 ألف حالة وفاة، وتعافى 149 ألف شخص.
لاشك أن تطبيق المراسلات الفورية المجانية الأشهر فى العالم واتسآب هو الأكثر إستخدامًا على وجه البسيطة، حيث يستخدمه أكثر من 40% من إجمالى سكان الكوكب، لذلك فأى ثغرة أو مشكلة قد تظهر فيه ستعيق المليارات وليس الملايين.
كانت كشفت شركة LG الكورية الجنوبية رسمياَ عن هاتفها الرائد LG V60 ThinQ 5G الشهر الماضى، إلا أنه أطلقت منذ قليل أول فيديو دعائى خاص به، كما حددت ميعاد إطلاقه بالأسواق للمستخدمين.
أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين Huawei Consumer Business Group (BG) في الصين عن اطلاق هاتف HUAWEI P40 Pro+ وهاتف HUAWEI P40 Pro وهاتف HUAWEI P40، الهواتف الذكية الرائدة الجديدة من سلسلة هواتف HUAWEI P40 التي تتميز بتصميمات متطورة مع ابتكارات الكاميرا الرائدة التي تتوسع بشكل جذري في إمكانات التصوير الفوتوغرافي المحمول والفيديو.
كشفت تقارير تقنية عن نية آبل الأمريكية، العريقة تزويد ساعتها الذكية الجديدة بميزة جديدة لطالما انتظرها مستخدميها، وهى إمكانية تزويدها بقارىء بصمة الإصبع Touch ID.