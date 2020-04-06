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تعليم

جامعة القاهرة: الصحة الجهة المختصة بالإعلان عن أعداد إصابات كورونا بمعهد الأورام

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:05 م
معهد الاورام
معهد الاورام
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عبد الله علي
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، أن الأعداد التي يتم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا جراء عملية المسح الطبي التي تتم حاليا على جميع العاملين بمعهد الأورام، يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة فقط.

وأضاف علم الدين، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن المعهد مستمر حتى اللحظة في عمل المسحة الكلية على العاملين والأطقم الطبية بالمعهد، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي وصلت إلى 1600 مسحه حتى الآن.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة،إلى أن معهد الأورام يفتح أبواب غدا الإثنين، لاستقبال المرضى، بعد أن تم غلقه منذ أمس الأول، بعد إكتشاف 17 حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، للقيام بعملية التطهير والتعقيم والكشف الطبي على العاملين والأطباء الطبية بالمعهد.

وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت عن اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للأورام، بلغ عددها ،17 حالة تم نقلها الى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، وتم اخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.  
 
وقررت الجامعة اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.
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