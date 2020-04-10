140 ثانية دعاء بسبب كورونا.. وخطيب الحرم يبكي: اللهم كما أنزلت هذا الداء بقدرتك فارفعه برحمتك

بكى الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام ، في ختام خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام أثناء الدعاء برفع الوباء والبلاء عن الأمة الإسلامية، والذي استمر قرابة 140 ثانية.





وتقطع صوت «غزاوي » خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، في تأثر شديد أثناء دعائه قائلا: « اللهم بالبلاد والعباد من الشدة ما لا يعلمه إلا أنت وما لا نشكوه إلا إليك ، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، واجعل لنا من بعد العسر يسرا ومن بعد الهم فرجا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأنزل علينا السكينة والثبات وردنا إليك ردًا جميلا.





وتابع: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ، ربنا ظلمنا أنفسنا و لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهم إنا نستدفع بك كل مكروه ونعوذ بك من كل شر .





وأضاف: اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من البلاء، بلطفك وقدرتك، إنك على كل شيء قدير ، اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء ومن عموم البلاء، اللهم اكشف الغمة عن الأمة وأنزل رحمتك على العباد والطف بهم وفرج كرباتهم، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم عافنا في أبداننا ، اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا ، لا إله إلا أنت ، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا وكن للمستضعفين برحمتك يا أرحم الرحمين، اللهم كما أنزلت هذا الداء بقدرتك فارفعه برحمتك، اللهم قنا البلايا والمكروهات واحفظنا والمسلمين من كل مكروه وفتنة.. والحمد لله رب العالمين.



