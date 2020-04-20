إسعاد يونس توجه رسالة لـ جمهورها في شم النسيم

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

وحضرتك طيبه وبالف صحه

صباح السعادة يا صاحبة السعادة

كل سنة وحضرتك طيبة وبخير وسعادة يااارب ياصاحبة السعادة





وكانت إسعاد يونس حصلت على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972 وعملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.





ثم دخلت مجال التمثيل وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاحا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي، كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج "صاحبة السعادة".



